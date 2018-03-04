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Bartın’da baraj tahliye kapakları açıldı

Bartın Kirazlı Köprü Barajı'nın yapımı tamamlanarak su tutmaya başladığı geçen Ekim ayından bu yana su seviyesi, en yüksek noktaya ulaştı.

Bartında baraj tahliye kapakları açıldı

04 Mart 2018 16:07

Bölgede yaşanan şiddetli yağmur nedeniyle barajda su seviyesinin aşırı yükselmesi üzerine barajdan su tahliyesinin yapıldığı öğrenildi. Baraj inşaatı esnasında planlama dahilinde kamulaştırılarak boşaltılan köyler bu yağmurun ardından sular altında kaldı. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle can ve mal kaybı bulunmazken, Derecik köyünün bazı mahalleleri ile ulaşımının kesildiği ancak yerleşim yerlerinin tehlike altında olmadığı öğrenildi.

Bartın Valisi Nusret Dirim’in İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kirazlı Baraj bölgesinden bize de bazı bilgiler ulaştı. Gerekli birimlerimize haber verdik kontrollerimiz yapıldı. Su altında kaldığı iddia edilen evler ve araziler baraj inşaatı esnasında kamulaştırılarak boşaltılan evler orada normalde kimse yaşamıyor. Köylerimizde bir sorunumuz yok ulaşımda bir problemimiz yok zaten barajın su tahliyeleri suyun ve yağmurun şiddetine göre faal olarak çalışıyor. Sorun edecek bir konu yok. Valilik olarak kamu kurum ve kuruluşlarımız şiddetli sağanak nedeniyle oluşabilecek her türlü olumsuzluğa karşı her türlü önlemini almış bulunuyor" dedi.  

 

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