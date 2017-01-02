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Bartın’da buz pistine dönen yollarda araçlar birbirine girdi

Bartın'da sis ve aşırı buzlanma dolayısıyla buz pistine dönen yollarda onlarca araç birbirine girdi.

Bartında buz pistine dönen yollarda araçlar birbirine girdi

02 Ocak 2017 12:13
Bartın’da buz pistine dönen yollarda araçlar birbirine girdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Bartın Çaycuma yolu Gecen Köyü mevkiinde sabah saatlerinde zincirleme kazada araçlar birbirine girdi. Buz pistine dönen yollar kazaları da beraberinde getirdi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 20 araç kazaya karıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken ilk belirlemelere göre S.Ş., M.A., K.G., M.K., ve M.A. isimli 5 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken Bartın Çaycuma karayolunda Toptancılar sitesi ile terminal arası yol ulaşıma kapandı. Trafik ise yan yoldan verildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Mustafa Kurt
BARTIN 


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