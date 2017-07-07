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Bartın’da ByLock operasyonu: 11 gözaltı

Bartın merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) şifreli haberleşme programını kullandıkları iddiasıyla 11 kişi göz altına alındı.

Bartında ByLock operasyonu: 11 gözaltı

07 Temmuz 2017 11:40

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) operasyonlara devam edildi. Bu kapsamda Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bartın, İzmir, Mersin ve Tokat’ta eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda örgütün şifreli haberleşme programı olan ‘ByLock’u kullandıkları tespit edilen mühendis, esnaf ve stajyer avukatlardan oluşan 11 zanlı göz altına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere Bartı İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

Akif Yaman
 

Etiketler: bartın, fetö


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