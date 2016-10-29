Edinilen bilgiye göre, Bartın’ın İnkumu sahili açıklarında balıkçılar denizde bir ceset olduğunu fark ederek, sahil güvenliğe bilgi verdi. Bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri, erkek cesedini denizden alarak jandarma ekiplerine teslim etti. Üzerinden kimlik çıkmayan adamın cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bulunan cesedin 15 gün önce Zonguldak'ta balık tutarken denize düşerek kaybolan Mustafa Gülay'a ait olabileceği iddia edildi. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Mustafa Kurt

