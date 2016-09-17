Bartın Kurucaşile İlçesi’nede 13 Ağustos'da yaşanan sel felaketinde, sel sularının sürüklediği Habib Kaya'ya ait araç, denizden çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, 34 gün önce yaşanan sel felaketinde ilçeye bağlı Kurucaşile Çakraz mevkisindeki Şeyhler Köyü'nde Köprübaşı Deresi'nin taşması sonucu Kaya'nın hafif ticari aracı sel suları tarafından yaklaşık 800 metre sürüklenerek, denizde sulara gömüldü. Kaya'nın damadı Boran Ezer, aracı denizden çıkarabilmek için kiraladığı çekici ile Kurucaşile Çakraz sahiline geldi. Deniz içerisinde bulunan araca ilk önce çelik halatlar bağlandı. Daha sonra çekici tarafından araç, karaya çıkarıldı.

Sel felaketinde Habib Kaya'nın 3 katlı evin 30 saniye içinde yıkılması damadı Boran Ezer tarafından, görüntülenmişti. 13 Ağustos ayında yaşanan sel felaketinde Amasra ilçesine bağlı köyler, Kurucaşile ilçesi ve köyleri büyük zarar görmüştü. Bartın kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan sel felaketi sonrası çok sayıda işyeri ve otomobiller sular altında kalmış, çok sayıda araç ise denize sürüklenmişti. Yaşanan heyelan nedeniyle de Amasra tüneli ulaşıma kapanmış, bazı köprüler yıkılmıştı. Şiddetli yağış ile birlikte meydana gelen heyelanda ise bazı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar telef olurken, bazı evler ve araçlar toprak altında kaldı. Dere yataklarına yakın bölgelerde ise 3 katlı bir ev tamamen yıkılırken, bazı evler ise yan yatmıştı.

Mustafa Kurt

