Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Bartın’da FETÖ soruşturmasında 3 tutuklama

Bartın’da FETÖ soruşturmasında 3 tutuklama

Bartın'da devam eden FETÖ-PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Bartında FETÖ soruşturmasında 3 tutuklama

17 Ekim 2016 22:12

Yürütülen FETÖ-PDY soruşturması kapsamında Bylock şifreli haberleşme programını kullandıkları iddiası ile gözaltına alınan, Tarım İl Müdürlüğünde görevli mühendis E.A. ile öğretmenler S.O. ve S.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer taraftan Bylock şifreli haberleşme programını kullandığı iddiası ile gözaltına alınan Bartın İcra Müdür Yardımcısı A.K. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Bartın’da bugün 4 kişi Bylock kullandığı iddiası ile tutuklanmış oldu.
 

Mustafa Kurt

Etiketler: 3 tutuklama, bartın, fetö soruşturması


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!