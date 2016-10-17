Yürütülen FETÖ-PDY soruşturması kapsamında Bylock şifreli haberleşme programını kullandıkları iddiası ile gözaltına alınan, Tarım İl Müdürlüğünde görevli mühendis E.A. ile öğretmenler S.O. ve S.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer taraftan Bylock şifreli haberleşme programını kullandığı iddiası ile gözaltına alınan Bartın İcra Müdür Yardımcısı A.K. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bartın’da bugün 4 kişi Bylock kullandığı iddiası ile tutuklanmış oldu.



Mustafa Kurt