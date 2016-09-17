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Bartın'da güreş müsabakalarına yoğun ilgi

Bartın'da her yıl Kurban Bayramı'nın ardından geleneksel olarak düzenlenen Karakucak Yağlı Güreşleri büyük ilgi gördü.

Bartında güreş müsabakalarına yoğun ilgi

17 Eylül 2016 13:04
Bartın'da güreş müsabakalarına yoğun ilgi - Tıkla İzle

Bartın Merkez ilçesine bağlı Yanaz köyünde her yıl Kurban Bayramı'nın ardından geleneksel olarak düzenlenen Karakucak Yağlı Güreşleri, bu yıl da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yanaz Köyü Muhtarlığı tarafından düzenlenen 100’e yakın pehlivan kıyasıya mücadele etti. Müsabakaları Bartın Belediyesi tarafından görevlendirilen hakemler yönetirken, zorlu mücadelelerin sonunda başpehlivan Turgay Gümüşyaba oldu. Ayrıca güreşlerde başaltı birincisi Erol Özdemir, büyük orta boy birincisi Mert Gülbay, küçük orta boy birincisi Serhat Zunal, deste birincisi Yasin Gülbay, minik birincisi Burhan Aktaş ve sembol minik birincisi de Mustafa Yetim oldu. Güreşlerin sonunda dereceye girenlere para ödülü verildi.

Güreşler hakkında açıklama yapan Yanaz Köyü Muhtarı Şenol Çıvak, "Geleneksel olarak Kurban Bayramı'nın ardından düzenlediğimiz güreş müsabakalarımız ile Yanaz köyünde gelenek ve göreneklerimiz çerçevesinde kutlamalar yaparak ata sporumuz olan güreşi gelecek nesillere sevdirmeye çalışıyoruz" dedi.  

Etiketler: Karakucak Yağlı Güreşleri, Yanaz Köyü Muhtarı Şenol Çıvak


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