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Bartın’da jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan uyuşturucu tacirleri kaza yaptı

Bartın’da jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp, kaçarken kaza yapan şahısların aracından bonzai çıktı. 1 kişinin yakalandığı kaza sonrası kaçan 3 kişi aranıyor.


21 Şubat 2017 14:46

Edinilen bilgiye göre, Bartın’ın Kozcağız beldesinde meydana gelen olayda, 78 BM 232 plakalı araç ile uyuşturucu madde ticareti yapılacağı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı KOM Kısım Amirliği ekipleri, dün akşam saat 22.00 sıralarında Kozcağız sağlık ocağının bulunduğu bölgede aracı sıkıştırarak durdurmak istedi. 4 şüphelinin bulunduğu araç, 'dur' ihtarına uymayarak jandarma personelinin de üzerine sürüp kaldırıma çıkararak kaçmaya çalıştı. Ana yola çıkan otomobil, bir minibüs ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 4 şüpheliden biri yakalanırken, kimlikleri tespit edilen 3 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Çekici yardımıyla karakolun önüne çekilen otomobilde yapılan geniş çaplı araştırma ve incelemede yaklaşık 40 gram sentetik uyuşturucu (bonzai) ele geçirildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

Mustafa Kurt

Etiketler: bartın, dur ihtarı


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