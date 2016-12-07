Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Kozcağız beldesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, S.Ç. idaresindeki 74 AJ 376 plakalı hafif ticari araç, iddialara göre sürücüsünün sollama yaptığı esnada kontrolden çıkarak markete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle marketin önündeki dolapları deviren araçtan kaldırımdaki bir kadının ve çocuğun son anda kaçarak kurtulduğu öğrenildi. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri olayın şokunu yaşayan kadına müdahale etti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Mustafa Kurt

