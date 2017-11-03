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Bartın'da sahte para operasyonu

Bartın’da piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen 2 şahıs jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Bartında sahte para operasyonu

03 Kasım 2017 16:56

Edinilen bilgilere göre Jandarma Komutanlığı KOM , İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı’na gelen ihbar üzerine ekipler Bartın’ın Merkez ilçesi Murat Bey Köyü’de 67 plakalı bir aracı durdurdu. Cumhuriyet Savcılığı’nda alınan arama kararı ile araçta bulunan şüpheliler M.K., M.T.C. ve araçları didik didik arandı. Yapılan aramalara neticesinde şüphelilerin üzerinden ve araçtan toplam bin 350 TL sahte para ele geçirildi. 

Jandarma ekipleri şahısları gözaltına alarak, olayla ilgili inceleme başlattı. 

Halil Tekin

 

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