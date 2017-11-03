Bartın’da trafik kazası: 1 yaralı |Bartın haberleri

Edinilen bilgilere sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Zonguldak istikametinden Bartın istikametine seyir halinde olan belediye otobüsüne arka sol tarafına çarparak kontrolünü yitiren Y.Y. yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otobüs içindeki yolcular yara almadan kurtulurken tomobil sürücüsü Y.Y aşından yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüyü Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kaza sebebiyle Zonguldak- Bartın yolu bir müddet trafiğe kapandı.

Halil Tekin

