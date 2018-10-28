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Bartın'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Bartın'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
Bartın'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Bartın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Amasra tünel mevkisinde meydana geldi. Amasra'dan Bartın istikametine Necati Atay (58) idaresindeki 74 BE 528 plakalı otomobil, Amasra tüneli çıkışında karşı yönden gelen Coşkun Güneş (46) idaresindeki 06 ENS 70 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Necati Atay, Gülcan Arslan (34), Yeşim Arslan (39), Hülya Bozkurt (38) ile diğer otomobildeki sürücü Coşkun Güneş, Turgut Genç (31) ve Serdar Karademir'e (25) kaza yerinde ilk müdahalede bulundu. Yaralılar müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 

Ancak kazada ağır yaralanan sürücü Necati Atay ile aynı araçtaki Gülcan Arslan yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Akif Yaman 

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