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Bartın’da yangın: 1 ölü

Bartın’ın Kumluca beldesinde bir dairede çıkan yangında dumandan zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Bartında yangın: 1 ölü

12 Ocak 2017 12:00

Edinilen bilgiye göre, Kumluca beldesi Merkez Mahallesi'nde sabah saat 05.00 sıralarında Ersin Ergin'e ait dairede yangın çıktı. Yangını fark eden üst kattaki komşuların itfaiyeye haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kumluca Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Üst katlarda bulunan 9 kişiyi binadan tahliye eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangında İbrahim Kumluca adlı vatandaşın dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.  

Mustafa Kurt
BARTIN 


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