Edinilen bilgiye göre kaza bu gece saatlerinde Hendek Yanı mevkiinde meydana geldi. Çarşı istikametinden, hastane kavşağına hareket eden otomobil sürücüsü N.K ile karşı yönden gelen T.Ç. idaresinde araç kafa kafaya çarpıştı. O esnada çarşı istikametinden gelen Ç.G. idaresindeki araç da kaza yapan araçlara arkadan çarptı. Meydana gelen zincirleme kaza sonrası sürücüler N.K. (32), A.Ç. (73) ve N.Ç (51) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.