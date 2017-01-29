Edinilen bilgiye göre olay, Bartın Karaçay mevkiinde saat 23.50 sıralarında meydana geldi. Amasra'dan İstanbul'a giden Hulusi Esen idaresindeki 74 DB 666 yolcu otobüsü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayarak devrilmişti. Otobüsün altında kalan şoför Hulusi Esen (43) ile Filiz Fırat isimli kadın yolcu hayatını kaybederken 6 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurbol Kushpan (21) yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada yaralanan Olcay Akkaya (25) Muhamamet Özen (32), Gülten Ergin (16), Hasan Özbudak (72) ve Dursun Özer(25) ambulanslar ile Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan iki yolcunun durumunun ciddi olduğu öğrenildi.