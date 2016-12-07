Yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düşmesi ile birlikte Ulus ilçesi, Abdipaşa, Kumluca ve Arıt beyaz örtü ile kaplandı. Bartın’ın yüksek ve iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında İl Özel İdaresi ÖZKARKOM ekibi 3 iş makinesi ve 7 personel ile Arıt Yeniköy, Söğütlü, Ören, Ulus Yukarıdere, Güneyören köylerinde 30-40 cm civarındaki karla mücadele çalışmaları yaptı.

Saat 18:00 itibariyle kapalı köy yolu bulunmazken olup, acil hastalar, diyaliz hastaları, doğum, ölüm, taşımalı eğitim hizmetlerinin aksamaması için bu tür durumlara öncelik verilerek karla mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bartın Karabük yolu Ahmetusta mevkiinde kar yağışı gün boyunca etkili oldu.

Mustafa Kurt

