IKBY Başkanı Mesud Barzani, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve askeri yetkililer Musul Operasyonu kapsamında Peşmerge’nin konuşlandığı cephelerden biri olan Hazır Cephesi’ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mesud Barzani, Peşmerge’nin Musul’da, DAEŞ’e öldürücü darbe vurduğunu söyledi. Operasyonda 200 kilometrekareden daha fazla alanın DAEŞ’tan temizlendiğini ifade eden Barzani, Peşmerge ve Irak ordusu olarak katliam yaşanmadan kenti kurtarmak için çaba gösterdiklerini kaydetti. Barzani ayrıca Musul’da intikam davranışına izin verilmeyeceğini söyleyen Barzani, Musul’un yeni bir Halep olmaması için önümüzdeki dönemde elinden gelen çabayı göstereceklerini belirtti.

Irak hükümetinin Başika’da Türk askerini istememesiyle alakalı sorulan bir soruyu yanıtlayan Barzani, Ankara’yla Bağdat hükümeti arasında uzlaşının sağlanması gerektiğini söyledi.