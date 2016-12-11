Dün sabah özel uçakla İstanbul'a gelen Barzani, kendisine eşlik eden IKYB’deki bazı kabine üyeleriyle bir süre İstanbul'da dolaştı. İHA muhabirinin IKBY Hükümetine yakın kaynaktan aldığı bilgilere göre, Barzani’nin İstanbul ziyaretinin resmi bir nitelik taşımadığı, özel gezi amaçlı olduğu kaydedildi. Barzani, bu rutin dışı gezide, kentin en lüks ticari semti Nişantaşı'nda ünlü bir mağazaya girerek alışveriş yaptı. Abdi İpekçi Caddesi'ndeki dünyaca ünlü giyim mağazasını müşterilere kapatarak alışveriş yapan Barzani için mağaza dışında da geniş güvenlik önlemi alan polis, çevrede kuş uçurtmadı. Mağazadan çıktıktan sonra kendine eşlik eden heyetle bir süre caddede yürüyen Barzani, daha sonra makam aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Sadık Kahraman - Ufuk Kıvık

