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Barzani, Ruhani’yi ziyaret etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Barzani, Ruhaniyi ziyaret etti

21 Ocak 2018 20:32
Barzani, Ruhani’yi ziyaret etti - Tıkla İzle

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Ruhani görüşmede IKBY'nin, Irak’ın önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Bölge ülkelerine istikrar ve güvenliğin olumsuz yönde etkilenmesine izin vermemeliyiz. İstikrar, güvenlik ve kalkınma için en önemli etkenlerden biridir. Bölge ülkelerinin istikrar ve güvenliğinin hiçbir bahane ile olumsuz yönde etkilenmesine izin verilmemeli" dedi.

"Bölge dışındaki güçler bir tek kendi çıkarlarını düşünüyor"

Cumhurbaşkanı Ruhani bazı güçlerin bölgenin istikrar ve güvenliğine zarar vermeye çalıştığını hatırlatarak, "Şüphesiz bölge dışında bulunan güçler, bölge halkı için endişe duymuyor ve kaygılanmıyor. Bu şimdiye kadar böyleydi ve bundan sonra da böyle olacak. Bölge dışındaki güçler bir tek kendi çıkarlarını düşünüyor" diye konuştu.

Ruhani başta Irak Kürtleri olmak üzere tüm bölge milletlerinin ana yasa ve ülkelerin toprak bütünlüğü çerçevesinde kendi yasal haklarını takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

"Biz her zaman tek parça bir Irak istedik"

Barzani ise, "Biz her zaman tek parça bir Irak istedik ve tüm tarafların Irak ana yasasına bağlı kalmaları gerektiğine inanıyor, sorunları ana yasa çerçevesinde çözmek için çaba gösteriyoruz. Biz İran İslam Cumhuriyeti’nin Irak hükümeti ve milletine DEAŞ terör örgütüne karşı verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Barzani, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesinde kimsenin Irak’ın Kürt bölgesinden İran İslam Cumhuriyetine bir tehdit oluşturmasına izin verilmeyeceğini ve bunun Erbil’in kırmızı çizgilerinden olduğunu söyledi. 

Celalettin Erduş

Etiketler: barzani, ruhani

 

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