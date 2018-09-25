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Barzani: 'Türkiye zor durumlarda yanımızda durdu'

Barzani: 'Türkiye zor durumlarda yanımızda durdu'
Barzani: 'Türkiye zor durumlarda yanımızda durdu'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye’nin her zaman IKBY’ye destek verdiğini söyledi.

Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, partisinin seçim kampanyası çerçevesinde Duhok kentine bağlı Zaho'da yaptığı konuşmasında Türkiye ile IKBY'nin ilişkilerine değindi. Türkiye'nin her zaman IKBY'ye destek sağladığını vurgulayan Barzani, Duhok kentinde Türk şirketleri tarafından yapılan projelerin açılışına, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılmak istediğini söyledi. 

Türk Limak Holding'in yüklenicisi olduğu Zaho Tüneli'nin açılış törenine katılan Barzani, “Açılış töreni için Zaho'ya gelen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay'a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

IKBY'nin maruz kaldığı zor ekonomik şartlarına rağmen devletin projelerinin hala devam ettiğinin altını çizen Barzani, Türkiye'nin bütün zor durumlarda IKBY'nin yanında durdurduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.  

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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