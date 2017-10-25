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Barzani'den geri adım

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak hükümetine referandumu dondurma teklifinde bulunarak, diyalog kurmayı teklif etti.

Barzaniden geri adım

25 Ekim 2017 10:24

IKBY, Irak hükümeti ve kamuoyuna bağımsızlık referandumunu dondurma teklifinde bulunarak, Bağdat ile diyalog kurmayı teklif etti. IKBY tarafından yapılan açıklamada, “Irak güçleri ve peşmerge arasında yaşanan çatışmalar iki taraftan da kayıplar verilmesine neden oldu. Bu kanlı bir savaşa yol açabilir. Askeri operasyonlar derhal durdurulmalı” denildi.

IKBY, Bağdat’la diyalog kurmak için çağrıda bulunurken, açıklamanın bu sabah Irak güçleri ve peşmerge arasında Musul’un kuzeybatısındaki Sheikhan kasabasında çıkan çatışmaların ardından geldiği belirtildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, dün bölgede yapılması öngörülen seçimlerin 8 aylığına ertelendiğini duyurmuştu.

Muhammed Omer Serrac 

 

 

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