Barzani’den itiraf: Türkiye zor zamanlarımızda yardım etti

Barzani Erbil’in İran ve Türkiye ile iyi bağlantıları olduğunu ve IKBY’nin komşularıyla uyum içinde yaşamak istediğini söyledi. Barzani, “Bütün komşularımızla görüşmek istiyoruz. Türkiye önemli bir komşumuz ve zor zamanlarda Kürt halkına yardım etti. Eskiden Türkiye ile iyi ilişkilerimiz vardı” dedi.

Neçirvan Barzani “IKBY Irak ve Bölgesel yönetimi en faydalı ve en iyi yol olan görüşmelere hazırdır. Meselenin askeri yolla çözülebileceğine inanmıyorum. Meselelerin çözümü için ciddi siyasi görüşmeye gerek vardır” dedi.

Barzarin konuşmasını şöyle sürdürdü: “Son 14 yıl kimin güçlü, kimin zayıf olduğu düşüncesiyle anlaşmazlıkların çözülemeyeceği konusunda iyi bir ders oldu. Erbil’in Irak anayasası konusunda farklı bir görüşü olabilir. Bununla birlikte biz hala bu meseleyi hala diyalogla çözebiliriz”.

Barzani, Peşmerge ile Irak kuvvetleri arasındaki son çatışmaların talihsizlik olduğunu söyleyerek, "Haşdi Şabi ve Ordunun devreye sokulmasına hiç gerek yok” dedi. Barzani, "Tam ve kapsamlı bir ateşkes çağrısı yapıyoruz ve Bağdat’ı görüşmeye davet ediyoruz” dedi.

Barzani, Kürtler ve Irak askeri yetkililer arasında görüşmelerin olduğunu ancak iki taraf arasında anlaşma olmadığını ve hiçbir anlaşmanın imzalanmadığını, çözümün askeri değil ciddi siyasi görüşmelerde olduğunu söyledi.

Barzani, Ekim ayından beri petrol bölgelerinin azaldığını ancak önemli olanın Bağdat’la anlaşmak olduğunu bunun için de çok gayret edeceklerini söyledi.

Neçirvan Barzani, Barzani, Irak anayasasının Bölge hükumetinin bütçesinin yüzde 17’sini vermesini öngördüğünü belirterek, Bağdat’ın IKBY’nin bütçesinin yüzde 17’sini karşılaması durumunda petrol dosyasını Irak merkezi yönetimine teslim etmeye hazır olduklarını söyledi.

Komşularımızla görüşmek istiyor ve barış ve anlayış bekliyoruz

Neçirvan Barzani, IKBY’nin Irak anayasası ve uluslararası toplum tarafından tanındığını belirterek, “Maalesef şimdiki tutum bu yapıyı tehlike altına alıyor. Bu bölge için büyür bir risktir” dedi.

Barzani, Haydar İbadi’nin bütün Irak'ın başbakanı olduğunu ve buna göre hareket etmesi, Musul, Basra ve IKBY bölgesindeki ödemeleri eşit olarak dikkate alması gerektiğini söyledi.