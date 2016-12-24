Al Monitor'e konuşan Irak'taki Kürt yönetimi başbakanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'ya resti çekti.

Barzani yaptığı açıklamada "PKK'nın Sincar'daki varlığı bölgede istikrarsızlığa sebep oluyor. Sincar'ın yeniden inşa edilememesinin sebeplerinden biri de PKK'nın oradaki varlığıdır."Eğer PKK Sincar'da kalma ısrarına devam ederse güç kullanırız imasında mı bulunuyorsunuz?" sorusuna Barzani, "Evet" yanıtını verdi: "Sincar'ın nasıl yönetileceğine Sincar halkı karar vermeli. Bu yüzden Sincar'a müdahale eden güçler orada kalmamalı. Bize göre PKK'nın Sincar'da kalmasına gerek yok. Bölgeden çıkmalıdırlar." dedi.