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Barzani'nin kanalından askeri üs duyurusu

Irak Bölgesel Kürt yönetimine yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonu Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin 7 askerî üs kurduğunu duyurdu.

Barzaninin kanalından askeri üs duyurusu

06 Temmuz 2017 22:13

Erbil merkezli uydudan yayın yapan ve Irak Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonunda yer alan habere göre, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olarak bilinen YPG'nin genel komutanı Sipan Hemo, Suriye'de bulunan ABD ve Rusya askerî üstleri ile ilgili açıklama yaptı.

Sipan Hemo'nun açıklamasına göre, ABD'nin Heseki'de 2, Derik'te 1, Kamışlı'da 1, Kobani'de 1, Tel Abyat'ta 1 ve Minbiç'te 1 olmak üzere toplam 7 askerî üssü bulunuyor.

Sipan Hemo, Rusya'nın da Tertus'ta 1, Humeymim 1, Şam'da 1 ve Afrin'de 1 olmak üzere toplam Suriye'de 4 üssü bulunduğunu söyledi.


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