

Olay, 18 Ekim Salı günü Oğuzeli ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Suriyeli işçi Ahmet Bekro (23), düştüğünü iddia ederek baş dönmesi şikayeti ile Oğuzeli Devlet Hastanesi’ne gitti. Doktorun ensesinde bir şişlik olduğunu fark etmesi üzerine Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk ettiği Bekro, burada yoğun bakım ünitesine alındı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Suriyeli işçi, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Bekro'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bekro'nun ölüm haberini alarak Adli Tıp Kurumu'na gelen yakınları ise fenalık geçirdi. Yapılan otopsi sonrası Ahmet Bekro'nun cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Oğuzeli Devlet Hastanesi'nden ise olayla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Orhan Erkılıç