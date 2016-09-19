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Baş ve boyun kanserinde erken tanının önemi

4'üncü Yıllık Baş ve Boyun Kanseri Farkındalık Haftası'nın (19-23 Eylül) açılış gününde, Avrupa Baş ve Boyun Topluluğu (EHNS) ve Make Sense kampanyası, baş ve boyun risk faktörleri ve semptomları konusunda farkındalığı arttırarak hastalarda erken tanıyı desteklemeyi amaçlayan bir dizi etkinlik duyuracak.

Baş ve boyun kanserinde erken tanının önemi

19 Eylül 2016 09:34

Geçtiğimiz yılın başarısı üzerine kurulan bu yılın etkinlikleri, hasta tanı ve tedavi yolculuğunun tüm yönlerindeki iyileştirmeleri teşvik etmek üzere hasta, hasta bakıcı, sağlık profesyoneli ve hükümet yetkililerinin seslerinin birliğini teşvik eden 'Birleştirici Sesler' teması altında.

VU University Medical Centre'de President of the EHNS and Professor and Chief of Otolaryngology - Head and Neck Surgery olarak görev yapan Professor René Leemans şöyle konuştu: "Son üç yılda, Make Sense ekibi ve katılımcılar, kampanyanın bugün olduğu kadar etkili olmasını sağlamak için son derece sıkı çalıştı ve önümüzdeki 4'üncü Yıllık Baş ve Boyun Kanseri Farkındalık Haftasını dört gözle bekliyoruz. Bununla beraber, belirti ve semptomlar konusunda farkındalığı arttırmaya ve baş ve boyun kanserinin erken tanısını teşvik etmeye devam ederken yapılacak hala çok fazla iş var ve nihai amaç hastaların yaşamını kurtarmaktır. Son yıllarda, baş ve boyun kanseri alanının dönüşmeye devam ettiğini gördük ve amacımız, hastalarda daha iyi sonuçlar sağlamak için bu değişimin etkisini daha da arttırmaktır."

Baş ve boyun kanseri alanının sürekli değişmesiyle, bu yılki etkinlikler, en uygun tanı ve hasta bakımını sağlamak için paydaşlara baş ve boyun kanseri hakkında güvenilir güncel bilgiler sağlamaya odaklanıyor. Etkinlikler arasında Make Sense web sitesinin içerik güncellemesi, yeniden tasarımı ve açılması, Avrupa genelinde insanların ücretsiz baş ve boyun kanseri taraması yaptırabilecekleri bir dizi 'Erken Tanı Günü' kliniği ve hastalık ve semptomları hakkında öğrencilere ve genç yetişkinlere bilgi veren 'Genç Eğitimi Günleri' bulunuyor.
 


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