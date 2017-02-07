Devletin kas rahatsızlığı tedavisi için karşıladığı ancak migren ve baş ağrısı tedavileri için ücretini ödemediği botoks, hastanenin uyguladığı yöntemle paylaştırılıyor. Özel hastanelerde tek seansı 300-500 lira olan botoks yönteminin hastanede migren hastalarına bu sayede ücretsiz uygulanıyor.

Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bolayır, botoksun kas hastalarına belli bir dozda uygulandığını belirterek,"Açılan dozu 8 saat içinde kullanmanız gerekiyor. Yoksa bir şekilde imha etmek zorundasınız. Biz imha etmiyoruz, 8 saat içinde doz fazlasını kronik migren ve kronik gerilim tipi baş ağrılarına uyguluyoruz. Bu hastaların, botoksu ücretli olarak temin etmeleri gerekiyor. Bu yöntemle migren hastalarına botoks hizmetini ücretsiz vermiş oluyoruz. Botoks yöntemi migrendeki şiddeti ve sıklığını azaltıyor. Bunun için yaklaşık 2-3 ay arayla birkaç seans yapmak lazım. Bu seansların peşinden migren ağrılarında azalma oluyor ki bu da hastalarda büyük bir memnuniyete yol açıyor." dedi.

Üniversite Hastanesi'nin bölgede tek olduğunu belirten Bolayır,"Aylık düzenli seanslarla botulinum toksin enjeksiyonu hastalarımıza uyguluyoruz. Normalde bu ilaç kas distone hastalarında uygulanmaktadır. Biz 2007 yılından beri bu ilaçlarda arta kalanı migrenli ve gerilim tipi baş ağrılarına hastalarımıza ücretsiz veriyoruz. Yüzde 30 veya 40 oranında kronik migren ve gerilim tipi baş ağrılarına iyi geldiğini tespit etmiş durumdayız. Uluslararası yapılan çalışmalarda bu şekilde. Biz hastalarımıza yaklaşık ayda 10-15 isteyen kişilere ve uygun hastalara botulinum toksini enjeksiyonu polikliniğimizde eğitimini alan asistan arkadaşlarımızla birlikte uygulamaktayız" diye konuştu.

Son yıllarda çok popüler olduğu için botoks tedavisinin estetik amaçlı olarak kullanıldığını ifade eden Bolayır,"İlk çıkarıldığı dönem şaşılıkta kullanılmış. Biz tabii biraz da estetiğe dikkat ederek kırışıklar üzerine özellikle kronik migrenli hastalara kırışık ve estetiği koruyarak uygulamaktayız. Bu uygulamayı yaptıktan en az 3 ay sonra yapmak gerekir, 3 ay içinde birden fazla yapılmamalıdır" şeklinde konuştu.

Uğur Yiğit