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Başak Sayan'ın 'dadı' isyanı

Oyuncu Başak Sayan ikiz bebekleri için dadı arayışına girdi. Fiyatı duyan Sayan rakama tepki gösterdi.

Başak Sayanın dadı isyanı

08 Temmuz 2017 13:11

Sayan, kendisinden talep edilen uçuk rakamlara sosyal medyada tepki gösterdi.

"Bebeklerle ilgili olan her şey ne inanılmaz bir sektör haline gelmiş. Dünyanın en büyük ekonomisi bebek ürünlerinden oluşuyor düşünün. Bakıcısından biberonuna, bezinden mamasına, karyolasından kıyafetlerine kadar binbir çeşit ürün var. En acayip olanı bakıcı olayı ama. Dogumdan evvel en zoru bu olacak derlerdi de inanmazdım. Ama daha 2,5 ay önce doğum yapmama rağmen dadı olayında mastır yaptım sayıyorum kendimi valla. Öyle inanılmaz rakamlar havada uçuşuyor ki; insanın ağzı açık kalıyor. Benden 9000 tl maaş isteyen bile oldu düşünün. O da indirimli hali, jest yapıp 1000 tl indirmiş yani! Elbette bunun bir bedeli var, emeğini koyuyor ortaya ama bu rakamlar şaka gibi... Neyse... Annem Ankara'ya dönmeden işleri yoluna koymam gerek. Dua edin bize..."

Etiketler: Başak Sayan


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