Başakşehir 2-2 Fenerbahçe Kupa Maçı Skoru, Kaç Kaç - Özeti İZLE

Galatasaray derbisiyle 3 puanı alıp yüzü gülen Fenerbahçe bugün Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile karşılaşıyor… Sarı-lacivertliler, yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR 2-2 FENERBAHÇE (CANLI ANLATIM)

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

69'Başakşehir'in hızlı hücumla çıkmak istediği pozisyonda Skrtel'in orta sahada Holmen'e yaptığı faul sonrası hakem sarı kart gösterdi.

68'Emmanuel Adebayor oyundan çıktı, yerine Mossoro girdi.

61'Fenerbahçe'de Aatıf'ın pasıyla topla buluşan Şener, çizgiye inerek içeri orta yaptı. Penaltı noktası üzerinde topa kafa vuran Van Persie beraberlik golünü kaydetti.

61'GOL

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Visca’nın kullandığı korner atışında boş pozisyondaki Epureanu kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

7. dakikada Adebayor kaptığı topla ceza sahası önüne kadar gelip şutunu çıkardı ancak Volkan Demirel gole izin vermedi. Dönen topta Cengiz Ünder klas bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0

9. dakikada Şener’in sağdan yaptığı ortada kaleci Faruk boşa çıktı ve Robin van Persie kafayı vurdu. Kaleye giden topu Caiçara uzaklaştırdı.

11. dakikada Edin Visca sağ kanattan hızlı çıktı ve ceza sahası içine yerden ortaladı. İlk golü atan Cengiz, bu pozisyonda rakibinden hızlı davrandı ve topu filelere yolladı. 2-0

12. dakikada Lens’in sağdan yaptığı ortada kaleci Faruk uzaklaştıramadı. Ozan Tufan, önünde kalan meşin yuvarlağa gelişine sert vurdu ve savunmaya çarpan top ağlara gitti. 2-1

30. dakikada orta sahadan atılan uzun topta savunmanın arkasına iyi sarkan Mustafa Pektemek, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak istediği gibi vuramadı ve topu auta gönderdi.

38. dakikada Visca sağ kanattan ceza sahası içine yöneldi. İsmail Köybaşı’nı ekarte eden yıldız futbolcunun vuruşunda Skrtel’e çarpan top kornere gitti.

39. dakikada Eren Albayrak’ın sol kanattan yaptığı ortada Epureanu çok iyi yükselip kafayı vurdu. Volkan’ın müdahale ettiği kop üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

M.BAŞAKŞEHİR-FENRBAHÇE

M.BAŞAKŞEHİR: Faruk, Caicara, Attamah, Epureanu, Eren, Mahmut, Emre, Visca, Cengiz, Adebayor, Mustafa Pektemek

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Kjaer, İsmail, Ozan, Mehmet, Josef, Lens, Aatif, Van Persie

HAKEM: Mete Kalkavan

STAD: Fatih Terim Stadyumu

SAAT: 20:45

KARŞILAŞMA ÖNCESİ

Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'nin son 3 haftada aldığı galibiyetlerle takım içi dengeler oturmaya başladı.

Güzel bir hava yakalayan Advocat'ın öğrencileri Başakşehir karşısına rahat bir şekilde çıkacak. Medipol Başakşehir'in ise son haftalarda kaybettiği puanlarla Fenerbahçe'nin devler ligi umutları artmaya başladı.

"KUPAYI KAZANMAK HER ŞEYDEN ÖNCE GELİYOR"

Dick Advocaat, dünkü antrenmandan önce oyuncularına motivsayon konuşması yaptı. Tecrübeli teknik adam, “Galatasaray maçını kazanmamız önemliydi.

Ancak biliyorsunuz ki bu sezon bizim için Türkiye Kupası’nı kazanmak her şeyden önce geliyor. Deplasmandaki ilk maçtan avantajlı bir sonuç alırsak, sahamızdaki maça rahat çıkar ve final biletini cebimize koyarız” ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR'DE TAM 5 EKSİK

Ligde oynanan Rizespor maçından sonra Başakşehirli futbolcular, bir basın mensubuna saldırıp, dövmüştü. PFDK, olaya karışan isimlerden Volkan Babacan’a 1 maç, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan’a ise 5 maç ceza verdi.

Ufuk ve Yalçın kulüp tarafından da kadro dışı bırakılmıştı. Başakşehir’de ayrıca Egemen ve Bekir’in de sakatlığı bulunuyor. Abdullah Avcı’nın ekibi maça 3. kaleci Faruk ile çıkacak.