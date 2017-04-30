Başakşehir 3-1 Beşiktaş maçı Özeti ve Golleri | Bjk Başakşehir Maçı Kaç Kaç Bitti?

Başakşehir Beşiktaş maçı özeti ve golleri için doğru adrestesiniz. Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında lider Beşiktaş, 2. sırada bulunan en yakın takipçisi Başakşehir’e konuk oldu. Bjk Başakşehir maçı özeti ve golleri, Başakşehir Beşiktaş maçı skor kaç kaç bitti gibi tüm detaylar bu haberde yer alacak. Lider Beşiktaş, son 5 haftaya girilirken, Başakşehir deplasmanına gitti. Başakşehir’le arasındaki 7 puan farkını açmak isteyen Beşiktaş, zorlu deplasmandan 3-1'lik mağlubiyetle döndü. Başakşehir aldığı bu galibiyetle şampiyonluk yarışından düşmediğini gösterdi ve puan farkını 4'e indirdi. Beşiktaş Başakşehir maçı özeti ve golleri, Bjk Başakşehir maçı skor kaç kaç bitti gibi detaylara turkiyegazetesi.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz… İşte Bjk Başakşehir maçı ile ilgili öğrenmek istedikleriniz…

Başakşehir 3-1 Beşiktaş CANLI ANLATIM

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Mossoro’nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cengiz’in Marcelo’yu geçip, yaptığı düzgün vuruşta top ağlara gitti. 1-0

12. dakikada Attamah’ın ara pasında defansın arkasına sarkan Visca’nın topu ceza sahası içi sol tarafta bulunan Adebayor’a attı. Adebayor’un kale dibinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

15. dakikada Oğuzhan’ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta sol direkten dönen top ceza sahası içinde bulunan Talisca’da kaldı. Talisca’nın vuruşunda Volkan Babacan ayaklarıyla yaptığı müdahale ile meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

18. dakikada Mossoro’nun ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cengiz’in sert vuruşunda top, kaleci Fabri’nin müdahalesine rağmen ağlara gitti. 3-0

32. dakikada Cenk’in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Quaresma’nın vuruşunda kaleci Volkan topu kornere gönderdi.

45. dakikada orta sahada topla buluşan Mossoro'nun topu sürerek ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fabri'de kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Aboubakar’ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Talisca’nın yerden vuruşunda kaleci Volkan topu kurtardı.

82. dakikada sağ kanattan Çaiçara'nın yerden pasında ceza yayı noktasından Hakan'ın gelişine şutunda top üstten auta çıktı.

87. dakikada Beşiktaş, orta sahada Aboubakar'ın ortasında ceza yayı içinde topu göğsüyle kontrol eden Demba'nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

89. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Visca, şutunda yon yan direğe çarparak dışarı çıktı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Aplaslan Dedeş xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Bekir xx, Attamah xx, Eren xx, Holmen xx, Emre xx (Hakan dk. 79 x), Visca xxx, Mossoro xxx (İrfan Can dk. 85 ?), Cengiz xxxx, Adebayor xxx (Mustafa Pektemek dk. 82 ?)

Yedekler: Faruk, Uğur, Alpaslan, Napoleoni

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Beşiktaş: Fabri x, Gökhan x, Marcelo x, Tosic x, Adriano x, Atiba x (Tolgay dk. 45+3 x), Oğuzhan x, Quaresma x, Talisca x, Babel x (Aboubakar dk. 56 x), Cenk x (Demba Ba dk. 78 xx)

Yedekler: Tolga, Beck, Atınç, Necip

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Cengiz (dk. 7 ve 18), Adebayor (dk. 12) (Medipol Başakşehir), Demba Ba (dk. 87) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Adebayor, Emre, Mossoro (Medipol Başakşehir), Tosic (Beşiktaş)

İstanbul'un en iyisi Medipol Başakşehir

Süper Lig'de 3 büyükler dahil İstanbul'da oynanan derbi maçlarda Medipol Başakşehir, evinde 4 İstanbul ekibini mağlup etti ve ligde İstanbul takımları arasında derbide evinde en çok puan toplayan ekip oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla yenerek Galatasaray, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın ardından İstanbul'da evinin kralı oldu.

Ligin ilk haftasında ilk İstanbul derbisinde Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup eden Abdullah Avcı ve öğrencileri, bir diğer derbide 3. haftada Kasımpaşa'yı evinde konuk etti ve o maçtan ise 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Ardından ligin 27. haftasında yine evinde Galatasaray'ı 4-0'lık skorla puansız gönderen turuncu-lacivertlilerin evinde en son oynayacağı maç ligde şampiyonluk için çekiştiği Beşiktaş mücadelesiydi. Medipol Başakşehir hızlı başladığı maçta rakibini ilk 18 dakikada attığı 3 golle ekarte etti. Mücadeleden 3 puanla ayrılan turuncu-lacivertliler, bu sezon ligde İstanbul takımlarının hepsini evinde mağlup ederek bir rekora imza attı. Abdullah Avcı ve öğrencileri evinde derbi maçlarda 12 puan topladı.

Cengiz Ünder büyüklere bileniyor

Medipol Başakşehirli futbolcu Cengiz Ünder, kupada Fenerbahçe'ye ardından ligde Beşiktaş'a 2 gol, toplamda 4 gol birden kaydederek, genç yaşına rağmen oynadığı futbolla göz doldurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla yendi.

29. haftaya damga vurdu

Şüphesiz karşılaşmaya damga vuran isim genç yetenek Cengiz Ünder idi. Başarılı futbolcu hafta içi kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile oynanan ve 2-2 biten mücadelede takımının gol sayılarını kaydetmişti. Cengiz, Beşiktaş ile oynanan maçta da takımının 7. dakikada attığı ilk golü kaydeden isimdi. Genç yetenek, ardından 18'nci dakikada Medipol Başakşehir adına 3. golünü kaydetti.

7'nci dakika uğuru

Cengiz Ünder, hem Fenerbahçe'ye hem de Beşiktaş'a bu sezon 4 gol birden kaydeden ilk futbolcu olarak öne çıktı. Genç futbolcunun 4 gol atması dikkat çekerken, özellikle attığı gollerin jeneriklik olması ve yetenek kokması geleceği açısından da önemli sinyaller verdi. Öte yandan Cengiz'in hem Fenerbahçe maçında hem de Beşiktaş maçında takımı adına kaydettiği ilk golleri 7. dakikada atması göze çarptı.