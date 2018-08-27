Başakşehir, Akhisar'ı 3 golle geçti!

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir, evinde Akhisarspor’u ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara’nın ceza sahasına açtığı ortada topu kontrol eden Visca’nın şutunu kaleci Fatih kornere çeldi.

9. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerim’in ceza sahası içine verdiği pasla oluşan karambolde topu alan Visca’nın plasesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

28. dakikada Manu’nun pasında sağ kanatta topla bulaşan Güray topu ceza sahası içerisine çevirdi. İçeride topla buluşan Manu’nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

43. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Güray’ın şutunu kaleci Mert topu oyun alanı içine çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada Başakşehir’in kazandığı serbest vuruşta topun başına Visca geçti. Visca’nın kullandığı serbest vuruşta top direğe de çarparak oyun alanını terk etti.

70. dakikada sol kanatta topla buluşan Visca’nın ceza sahası içine çevirdiği topa sahip olan Bajic’in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

80. dakikada Visca’nın uzun pasında topla buluşan Napoleoni ceza sahası içerisinden kaleye şutunu çekti. Kaleci Fatih topu kornere çeldi.

90+1. dakikada sol kanattan İrfan’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Da Costa’nın kafasında meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Kerem Ersoy xx

Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Da Costa xxx, Epureanu xx, Uğur xx, Emre xx (Bajic dk. 46 xxx), Mahmut xx, İrfan Can xx, Visca xx, Frei (Mossoro dk. 79 x) xx, Napoleoni xx (Elia dk. 86 ?)

Yedekler: Volkan, Attamah, Elia, Soner, Jojic, Adebayor

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Akhisarspor: Fatih xx, Aykut xx, Mustafa xx, Caner xx, Ömer xx, Serginho xx (Josue dk. 74 x), Sissokko xx, Bilal xx (dk. 65 Eray x), Larsson xx (Onurcan dk. 74 x), Güray xx, Manu xx

Yedekler: Lukac, Bora, Kadir, Onur

Teknik Direktör: Safet Susic

Goller: Visca (dk. 9), Bajic (dk. 70), Da Costa (dk. 90+1) (Başakşehir), Manu (dk. 28) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Bilal, Aykut, Manu, Sisokko (Akhisarspor), Caiçara, Da Costa (Başakşehir)