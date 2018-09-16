Başakşehir, Antalyaspor'u 4 golle geçti!

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Müsabaka Medipol Başakşehir'in 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada ceza sahasında topla buluşan İrfan'dan seken topa hamle yapan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
14. dakikada sol kanatta topla Visca'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.
23. dakikada sol kanattan Elia'nın açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni'nin kafa vuruşunu kaleci Boffin oyun alanı içine çeldi.
43. dakikada Diego'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan topu kaleci Mert oyun alanı içine çeldi.
45+1. dakikada Visca köşe vuruşunda pası Caiçara'ya verdi. Caiçara'nın ortasında ceza sahası içinde Mahmut'un yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Napoleoni'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
54. dakikada ceza sahası içine atılan topla buluşan Mevlüt'ün şutunu kaleci Mert oyun alanı içine çeldi.
65. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın plase vuruşunda topu kaleci Boffin kontrol etti.
72. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Napoleoni'nin dışarıya verdiği pasta seken topla buluşan İrfan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
88. dakikada topla buluşan Adebayor'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0
Stat: 3. İstanbul Fatih Terim
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey
Medipol Başakşehir: Mert,Caiçara, Epureanu, Da Costa, Uğur, Mahmut (Bajic dk. 85 ?), İrfan (Jojic dk. 77), Visca, Napoleoni, Elia (Soner dk. 61), Adebayor
Yedekler: Faruk, Volkan, Attamah, Gökhan, Kerim, Mossoro
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Aly Cissokho, Yekta, Harun (Barrada dk. 46), Hakan, Doğukan (Danilo dk. 77) Mevlüt, Jean-Armel Drole (Maicon dk. 46)
Yedekler: Ferhat, Salih, Musa, Chico, Osman, Serdar
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Visca (dk. 7), Napoleoni (dk. 46), İrfan (dk. 72), Adebayor (dk. 88) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Harun, Barrada (Antalyaspor)