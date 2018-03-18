Başakşehir Beşiktaş Canlı izle şifresiz anlatım, Başakşehir BJK CANLI Skor (Bein Sports,LİG TV İZLE)

Başakşehir Beşiktaş canlı izle şifresiz anlatım... Başakşehir Beşiktaş karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Başakşehir BJK maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Başakşehir Beşiktaş şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son 25 maçta 15 galibiyet,5 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 50 puanla 3.sırada yer alan Başakşehir, oynadığı son 25 karşılaşmada 14 galibiyet,8 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 50 puanla 2.sırada bulunan ve şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen BJK ile karşılaşıyor.Başakşehir Beşiktaş maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. Başakşehir Beşiktaş maçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında M. Başakşehir ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan çift taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, yarın akşam saat 19.00'da M. Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir ve Beşiktaş 25. randevuda

Ligin ikinci yarısında yenilgi almayan tek takım olan ve son 3 maçını kazanan Beşiktaş, şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. 2 takımın da hedefi 3 puan. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih'e elenen Beşiktaş, lige odaklandı. Sezonun ikinci yarısında boy gösterdiği 8 lig karşılaşmasında 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak namağlup tek takım durumunda olan siyah-beyazlılar, ligin şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir'e konuk oluyor.

Son 6 maçta yalnızca 2 kez kazanan ve son deplasman karşılaşmasında Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan Başakşehir ivme kaybetmiş durumda. Bu maç öncesinde turuncu-lacivertli ekipte takımın önemli isimlerinden Epureanu kırmızı kart, Emre Belözoğlu da sarı kart cezalısı. Rakibine karşı oynadığı son 3 maçta bileği bükülmeyen Abdullah Avcı'nın ekibinde, sahasında oynadığı mücadelelerde ise Beşiktaş'a yalnızca 1 kez kaybetti. Başakşehir'in sahasındaki 10 maçın 5'i berabere biterken, 4 mücadeleden ise Başakşehir galibiyetle ayrıldı. İki takım toplamda ise 24 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Başakşehir'in 5, Beşiktaş'ın ise 6 galibiyeti bulunuyor. 13 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.

Pepe ve Tosic'in durumu belirsiz

Zorlu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta Quaresma'nın cezası devam ediyor. Siyah-beyazlıların savunmasının önemli isimleri Tosic ve Pepe, sakatlıkları nedeniyle Bayern Münih karşısında forma giymemişti. 2 futbolcudan Tosic'in bu maçta oynaması beklenirken, Pepe'nin durumu ise maç saatinde kesinlik kazanacak. Yarın saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Başakşehir Beşiktaş nasıl canlı izlenir?

Başakşehir Beşiktaş maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Başakşehir Beşiktaş maçı şifresiz izlenebilir mi?

Başakşehir Beşiktaş maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

