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Başakşehir, deplasmanda Galatasaray’a yenilmiyor

Medipol Başakşehir, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı son üç maçta rakibine mağlup olmadı. Turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmalarda rakibi karşısında 2 beraberlik, 1 galibiyet elde etti.

Başakşehir, deplasmanda Galatasaraya yenilmiyor

14 Nisan 2018 12:38

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. 59 puanla rakibinin iki puan önünde ikinci sırada bulunan turuncu-lacivertli ekip, bu önemli mücadeleyi de kayıpsız geçerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor. 15 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak.

Cimbom’a içerde rahat yok 

Başakşehir, deplasmanda Galatasaray’a karşı oynadığı son üç karşılaşmadan 2 beraberlik, 1 galibiyet çıkarmayı başardı. Geçtiğimiz sezonun 10. haftasında sarı-kırmızılılara konuk olan Avcı’nın takımı, Jan Olde Riekerink’in başında bulunduğu Galatasaray’ı Mehmet Batdal ve Yalçın Ayhan’ın golleriyle 2-1 mağlup etmişti.
2015-2016 sezonunda ise 23. haftada Aslan ile 3-3 berabere kalan turuncu-lacivertliler, bir önceki sezon da sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrılmıştı.

En fazla gol Galatasaray’a 

Medipol Başakşehir’in, 2014-2015 sezonundan bu yana ligde en çok gol attığı takım Galatasaray. Abdullah Avcı’nın öğrencileri, söz konusu dönemde oynanan 7 maçta rakip ağlara tam 20 gol bıraktı. İstanbul temsilcisi, bu süreçte sadece bir müsabakada skor üretemedi.  

Uygar Aydın

Etiketler: Başakşehir, galatasaray

 

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