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Başakşehir evinde kazandı

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 2. hafta maçında Medipol Başakşehir, evinde Sivasspor’u 2-0 mağlup etti.

Başakşehir evinde kazandı

13 Aralık 2016 23:11

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada savunmadan çıkarken kaptırılan topta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Doka’nın yerden şutunda meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden auta çıktı.

5. dakikada Beykan’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kerim’in yerden şutunda meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden az farkla auta çıktı.

45+1. dakikada Mustafa Pektemek’in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Doka, ceza sahası içi sağ çaprazda son çizgiye inerek çektiği şutta meşin yuvarlak Adem’e çarparak ağlara gitti. 1-0

84. dakikada savunmanın arkasında pasta ceza sahası içinde topla buluşan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Ergin’in, kaleci Ufuk’u geçtikten sonra şutunda defans meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

86. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Adem’in uzaktan sert şutunda kaleci Ufuk topu son anda kornere çeldi.

90+1. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mustafa Pektemek’in şutunda kaleciden seken topa hareketlenen Napoleoni’nin altıpas önünden vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

KÜNYE

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Baki Tuncay Akkın xx, Volkan Narinç xx

Medipol Başakşehir: Ufuk xx, Cenk Ahmet xx, Bekir xx (Epureanu dk. 46 xx), Attamah xx, Ferhat xx, Napoleoni xx, Rotman xx, Dieng xx (Musa dk. 79 x), Cikallleshi xx (Alparslan dk. 67 xx), Doka xxx, Mustafa Pektemek xx

Yedekler: Faruk, Okan, Mustafa

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sivasspor: Tolgahan xx, Çağatay xx, İbrahim xx, Boye xx (Oumari dk. 64 xx), Erkan xx, Adem xx, Muhammed Furkan xx (Berkan dk. 67 xx), Serhat xx, Kerim xx, Beykan xx, Tunahan xx (Ergin dk. 73 x)

Yedekler: Korcan, Ahmet Cebe, Yiğit, Hakan, Berkan

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Adem (dk. 45+1 k.k.), Napoleoni (dk. 90+1) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Adem, Berkan, Oumari (Sivasspor)

Etiketler: Medipol Başakşehir, Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası F Grubu


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