Başakşehir Fenerbahçe Canlı İzle ! Başakşehir Fener CANLI Skor (Bein Sports İZLE )

Başakşehir:0 Fenerbahçe:2

CANLI ANLATIM

56 ' Isla'nın sağ kanattan ortasında Fernandao düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Gol - Fernandão

53 ' Başakşehir'de Chedjou çıktı yerine Napoleoni girdi.

48 ' Aatıf ceza sahası dışından şansını denedi top farklı bir şekilde üstten dışarı çıktı.

47 ' Arda Turan'ın sol kanattan ortasında Adebayor ve Visca anlaşamayınca top auta çıktı.

46 ' Hakem düdüğü çaldı ve ikinci yarı başladı.

Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.

45 ' İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi.

43 ' Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda seken topa Isla vurdu ancak top farklı bir şekilde auta çıktı.

37 ' Arda Turan yerde kaldı. Başakşehir sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

35 ' Fenerbahçe yine etkili geldi! Fernandao sağ kanattan çizgiye indi ve topu içeri çevirdi. Giuliano'ya gelmeden Attamah son anda araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

34 ' Başakşehir atağında Arda Turan ceza sahasına girmeden şutunu çekti top savunmada Neto'dan döndü.

32 ' Savunmanın arkasına sarkan Fernandao karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

30 ' Fenerbahçe etkili geldi! Isla'nın ortasında Giuliano dönerek şutunu çekti top yandan dışarı çıktı.

25 ' Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Başakşehir savunması topu ceza alanı dışına uzaklaştırdı. Önüne düşen topta gelişine şutunu çeken Isla topu üstten auta gönderdi.

22 ' Sol kanattan içeri giren Arda Turan çizgiye indi ve pasını verdi top Visca'ya gelmeden Fenerbahçe savunması araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

19 ' Dirar'ın pasında sağ kanattan içeri giren Fernandao'nun şutu yandan dışarı çıktı.

18 ' Fenerbahçe mutlak bir golü kaçırdı! Başakşehir çıkarken topu kaptırdı. Penaltı noktası üstünde topla buluşan Giuliano topu üst direğe nişanladı.

15 ' Fernandao'nun kaptırdığı topta Arda Turan ceza alanına topu gönderdi. İrfan Can Kahveci şutunu çekmek üzereyken savunma son anda araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

11 ' Hasan Ali'nin kullandığı serbest vuruşta Fernandao kafa vuruşunu yaptı top kaleci Volkan Babacan'da kaldı. Bu arada yan hakemin de bayrağa havada. Ofsayt.

9 ' Başakşehir atağında İrfan Can Kahveci sağ kanatta rakiplerinden sıyrıldı ve çizgiye indi. İrfan Can'ın içeri çevirdiği topa kimse dokunamadı.

5 ' Başakşehir atağında Visca sağ kanattan ortasını yaptı. Ceza alanı içine gelen sert topa kimse dokunamadı ve meşin yuvarlak doğrudan taca çıktı.

2 ' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Giuliano sağ çaprazda kaleci Volkan Babacan'la karşı karşıya kaldı. Ancak Brezilyalı futbolcunun şutunda uzak direğe yönelen meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

1 ' Zorlu karşılaşmaya ev sahibi Başakşehir başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda lig lideri Medipol Başakşehir'e konuk oluyor.

Başakşehir Fenerbahçe şifresiz canlı izle ! Başakşehir Fenerkarşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Başakşehir Fenerbahçe şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son 20 maçta 13 galibiyet,4 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 43 puanla lider olan Başakşehir, oynadığı son 20 karşılaşmada 10 galibiyet,8 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 38 puanla 4.sırada bulunan ve şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe ile karşılaşıyor.Başakşehir Fenerbahçe maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. Başakşehir Fenerbahçe maçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Chedjou, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Visca, Gökhan, Arda Turan, Adebayor

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Aatıf, Dirar, Guiliano, Fernandao

Başakşehir'de hedef mutlak galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, bu maçı kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etmek istiyor.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 43 puanla Galatasaray'ın iki puan önünde liderlik koltuğunda oturan turuncu-lacivertli takım, 38 puanla üçüncü sırada yer alan rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolundaki bu önemli virajı kayıpsız geçmek istiyor.

Ligde 20. randevu

Başakşehir ile Fenerbahçe, yarın oynanacak mücadele ile birlikte ligdeki 20. randevularına çıkacak. Geride kalan 19 maçta sarı-lacivertlilerin rakibine 9 - 8'lik galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Ancak Abdullah Avcı'nın takımı, Kanarya'ya karşı oynadığı son 4 lig maçının 3'ünü kazanma başarısı gösterdi. Ayrıca iç sahada da Fenerbahçe ile oynadığı son 9 müsabakanın 7'sini kazanan turuncu-lacivertli ekip, diğer mücadelelerde ise 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Başakşehir iç sahada yenilmiyor

Medipol Başakşehir'in sahasında tam 31 maçtır bileği bükülmüyor. Avcı ve ekibi, ligin ilk yarısında Fatih Terim Stadyumu'nda oynadığı 8 lig maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik alırken, ikinci yarının ilk iç saha karşılaşmasında da Karabükspor'u 5-0 gibi bir skorla geçerek evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Sahasındaki son mağlubiyetini 12 Mart 2016'da Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik skorla alan Başakşehir, bu süreçten sonraki maçlarda 24 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

Emre yok, Mossoro belirsiz

Başakşehir'de Fenerbahçe karşılaşması öncesi orta sahada iki önemli ismin eksikliği dikkat çekiyor. Atiker Konyaspor mücadelesinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilere karşı sahadaki yerini alamayacak. Aynı maçta sakatlanan Mossoro'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Düdük Halil Umut Meler'de

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Başakşehir Fenerbahçe nasıl canlı izlenir?

Başakşehir Fenerbahçe maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Başakşehir Fenerbahçe maçı şifresiz izlenebilir mi?

Başakşehir Fenerbahçe maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

Fenerbahçe şanssızlığı bitirmenin peşinde

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe, turuncu-lacivertli deplasmandaki galip gelememe durumunu değiştirmenin peşinde.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında 11 Şubat Pazar günü saat 19.00’da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, turuncu-lacivertlilere karşı şanssızlığını bitirmenin peşinde. Deplasmanda oynadığı son 4 müsabakada da rakibini mağlup edemeyen Kanarya, Süper Lig’in ilk yarısında da evinde rakibine 3-2 mağlup olmuştu. Başakşehir’de Emre ve Mossoro’nun yokluğunu iyi değerlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin sakatlıklardan yana da yüzü gülmüyor. Tedavileri devam eden Janssen, İsmail Köybaşı ve Martin Skrtel'in Başakşehir karşılaşmasında forma giymesi beklenmezken, Giuliano'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Son müsabakaları kaybetti

Fenerbahçe, Abdullah Avcı'nın takımına karşı oynadığı 4 lig maçının 3’nü kaybederken, sadece 1 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, Başakşehir deplasmanındaki son galibiyetini Kasım 2010'da alırken (0-1), o maçta takımların başında yine Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman yer almıştı. Fenerbahçe'ye bu karşılaşmada galibiyeti getiren gol ise Alex De Souza'dan geldi. Bu müsabaka, aynı zamanda Başakşehir'in iç sahada Fenerbahçe'ye gol atamadığı tek karşılaşmaydı. İki takım arasında sadece 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken, bu mücadelelerin tamamı da 2-2’lik skorla sonuçlandı.

Adebayor, Fener'in golcülerini katladı

Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, bu sezon ligde çıktığı 18 karşılaşmada 10 gol kaydetti. Fenerbahçe'nin forvetleri Fernandao, Janssen ve Soldado'nun toplam gol sayısı ise 6.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele öncesi turuncu-lacivertlilerde Mossoro ve Emre Belözoğlu'nun eksikliği can sıkarken, Teknik Direktör Abdullah Avcı ise orta sahadaki bu eksikliklerini forvet hattının göstereceği performans ile kapamak istiyor. Avcı, özellikle Adebayor'dan Fenerbahçe karşılaşmasında çok şey bekliyor. İleri uçta top tutabilme özelliğiyle takım arkadaşlarının hücuma çıkmasını kolaylaştıracak olan 33 yaşındaki forvet, rakip ağları sarsmak için de fırsat kollayacak. Ligde geride kalan 20 mücadelenin 18'inde görev alan başarılı futbolcu, bu müsabakalarda 10 gol atarken, 1 de asist yaptı. Adebayor'dan sonra takıma en fazla katkı sağlayan isim olarak Visca dikkat çekiyor. Boşnak oyuncu, şu ana kadar çıktığı 19 müsabakada 4 gol, 10 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin golcüleri bu sezon bekleneni veremedi. Kanarya'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolculardan Soldado, 16 maçta 3 gol atarken, yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle son haftalarda görev alamayan Janssen ise 11 karşılaşmada rakip filelere 2 gol bıraktı. Sezonun büyük bir bölümünü sakatlıklarla geçiren sarı-lacivertlilerin Brezilyalısı Fernandao'nun da Spor Toto Süper Lig'de 1 golü bulunuyor.





