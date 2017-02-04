Başakşehir'e dünya yıldızı

Medipol Başakşehir, Togolu yıldız oyuncu Emmanuel Adebayor'u renklerine bağladı.

Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken ve sadece 1 mağlubiyeti bulunan Medipol Başakşehir, Togolu forvet Adebayor'u renklerine kattı. İstanbul ekibinin 32 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. Kariyerinde Premier Lig ekiplerinden Arsenal ve Manchester City'de görev yapan Adebayor, son olarak geçtiğimiz sezon Crystal Palaca forması giyiyordu.

Başakşehir'e imza atan yıldız isim bu sezon herhangi bir takımda görev almıyordu. Transferin bitimine saatler kala bonservisi elinde bulunan Adebayor'u renklerine bağlayan Medipol Başakşehir, daha önce de kadrosuna İrfan Can Kahveci, Caiçara ve Egemen Korkmaz'ı dahil etmişti.

Galatasaray'da kupa mesaisi başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve pas egzersizleri gerçekleştirildi. Antrenmanın daha sonraki bölümünde topa sahip olma çalışmaları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise 10'ar kişilik iki takıma ayrılan oyuncular, altıya altı dar alanda çift kale maç yaptı.

Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Mustafa Saral: Avrupa'da başarılı olacak kadro kuruyoruz

Medipol Başakşehir'in başarılı yöneticisi Asbaşkan Mustafa Saral, İHA'ya konuştu. Saral, yapılan transferlerin uzun vadeli planın parçası olduğunu belirterek, "Avrupa'da başarılı olacak kadro kuruyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir, devre arasında yaptığı transferlerle adından söz ettirdi. Gençlerbirliği'nden İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katan İstanbul ekibi, Türk futbolunun en tecrübeli savunmacılarından Egemen Korkmaz'a da imzayı attırmıştı. Transferde hız kesmeyen ve Schalke'de forma giyen Junior Caiçara'yı alarak kadrosunu kuvvetlendiren Başakşehir, ara transfer dönemini bitmesine saatler kala bombayı patlattı ve dünyaca ünlü golcü Emmanuel Adebayor'u 1,5 yıllığına kadrosuna dahil etti.

Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci gibi Türk futbolunun gelecek vaad eden isimlerinin yanı sıra, gerek Türkiye'de, gerekse de Avrupa'da isim yapmış tecrübeli oyuncuları bir araya getiren Medipol Başakşehir'de Asbaşkan Mustafa Saral, Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurduklarını belirtti. Transfer çalışmalarını uzun vadeli yaptıklarını söyleyen Saral, "Bizim hedefimiz başarıyı bu seneyle sabitlemek değil. Zaten öyle olsaydı 6 aylık imzalar attırırdık. İrfan Can Kahveci'yle 4,5 yıllık, Caiçara'yla 3,5 yıllık, Egemen ve Adebayor'la da 1,5 yıllık sözleşmeler yaptık. Hedefimiz önümüzdeki sezon Avrupa'da iyi sonuçlara imza atan bir takım kurmak. Bunun için çalışıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kupada gidebildiğimiz kadar gideceğiz"

Ligde maksimum puan toplamayı hedeflediklerini söyleyen Mustafa Saral, "Kısmetimizde ne varsa onu yaşayacağız. Bizim hedefimiz her maçta kazanmak. Gerek ligde gerekse de kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz. Hafta sonunda Galatasaray ile oynayacağız. Elimizden geleni yapıp bu maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Kupa derbisi pazar günü oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda karşılaşacak olan Beşiktaş ile Fenerbahçe, 5 Şubat Pazar günü saat 20.30'da Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek. Mücadele tek maçlı eleme sistemine göre oynanacak. Kazanan ekip tur atlayacak. (Rıdvan Turşak/İHA)

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maç programı açıklandı. D Grubu'nu lider bitiren Beşiktaş, C Grubu'nun 2.'si Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde zirveye oynayan ekiplerden Medipol Başakşehir ile Galatasaray da birbirleriyle eşleşti. 4 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşmada, Medipol Başakşehir, sahasında kupanın son şampiyonu Galatasaray'ı ağırlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları oynanacağı için, Süper Lig'e ara verilecek.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 20:30

Maçın günü: 4 Şubat 2017

Stadyum: Fatih Terim Stadı

Maçın hakemi: Mete Kalkavan

Canlı Yayın: ATV

Canlı anlatım: İha.com.tr

Son 16 turundaki eşleşmeler ve maç programları şu şekilde:

4 Şubat Cumartesi

14.00 Tuzlaspor- Sivasspor (Tuzla Belediye Sahası)

16.15 Gençlerbirliği - Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)

18.30 Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor (Şanlıurfa Gap Arena)

20.30 Medipol Başakşehir - Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

5 Şubat Pazar

12.30 Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor (Manisa 19 Mayıs)

15.30 Atiker Konyaspor - Ümraniyespor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.15 Kasımpaşa - Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe (Vodafone Arena)