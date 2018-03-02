Başakşehir Göztepe Canlı İzle ! Başakşehir Göztepe CANLI Skor (Bein Sports İZLE)

Başakşehir Göztepe şifresiz canlı izle ! Başakşehir Göztepe karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Başakşehir Göztepe maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Başakşehir Göztepe şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Başakşehir Göztepe maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son 23 maçta 14 galibiyet,5 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 47 puanla 2.sırada yer alan Başakşehir oynadığı son 23 karşılaşmada 10 galibiyet,6 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 36 puanla 7.sırada bulunan ve ligin orta sıralarında yer alan Göztepe ile karşılaşıyor. Başakşehir Göztepe maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. Başakşehir Göztepe maçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

Başakşehir 4 haftada 5 puan aldı

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Medipol Başakşehir, istikrarı sağlayamadığı bu sürede hanesine sadece 5 puan yazdırabildi.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında dün akşam sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Liderlik için çıktığı bu maçı iyi değerlendiremeyen ve puanını 47 yapan turuncu-lacivertliler, averaj farkıyla aynı puana sahip olan Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta zorlu Trabzonspor deplasmanında kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen Abdullah Avcı'nın ekibi, elinde bulundurduğu fikstür avantajını ise lehine çeviremedi. Sırasıyla 23. haftada Gençlerbirliği ve 24. haftada da Göztepe ile Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak olan Başakşehir, evinde oynayacağı bu müsabakaları kayıpsız geçerek 6 puanı hanesine yazdırmak istiyordu. Ancak Başkent ekibi karşısında istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamayan ve gol yollarında etkisiz kalan turuncu-lacivertliler, yaşadığı bu puan kaybını gelecek hafta Göztepe karşısında kazanarak telafi etmek istiyor.

4 haftada 7 puan kayıp

Süper Lig'de son 4 haftada oynadığı karşılaşmalarda hanesine sadece 5 puan yazdırabilen Medipol Başakşehir, bu süreçte kaybettiği 7 puanla şampiyonluk yarışında da büyük yara aldı. 20. haftada deplasmanda karşılaştığı Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertli takım, bir sonraki hafta ise sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Bu zorlu mücadele sonrası Trabzon deplasmanına giden İstanbul temsilcisi, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Son olarak 23. haftada Gençlerbirliği'ni konuk eden Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu maçta 1 puana razı oldu. Başakşehir, söz konusu bu periyotta rakip ağlara 3 gol bırakırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

Pazartesi maçları yaramıyor

Medipol Başakşehir, bu sezon pazartesi günleri 4 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sadece 1 galibiyet alan turuncu-lacivertliler, geriye kalan 3 karşılaşmada ise sahadan 1 puanla ayrıldı. İstanbul temsilcisi, elde ettiği beraberliklerin hepsini 1-1'lik skorlarla aldı. Başakşehir'in bu sezon pazartesi günleri oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

23 Ekim 2017 Beşiktaş: 1 - Medipol Başakşehir: 1

27 Kasım 2017 Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 1

29 Ocak 2018 Medipol Başakşehir: 5 Kardemir Karabükspor: 0

26 Şubat Pazartesi Medipol Başakşehir: 1 - Gençlerbirliği: 1

Kasımpaşa Osmanlıspor nasıl canlı izlenir?

Başakşehir Göztepe maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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Başakşehir Göztepe maçı şifresiz izlenebilir mi?

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