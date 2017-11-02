Başakşehir Hoffenheim hangi kanalda,saat kaçta,şifresiz mi ?

Başakşehir Avrupa Ligi'nde bu akşam Alman temsilcisi Hoffenheim ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, bu mücadelede grup aşamasındaki ilk galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Avrupa'da beklenenin altında başlayan, Başakşehir, grubun ilk maçında Bulgar ekibi Ludogorets’i ağırlarken, mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılmıştı. İkinci mücadelesine Portekiz deplasmanına çıkan turuncu-lacivertliler, Braga’dan 2-1 mağlup ayrıldı. Başakşehir, 3. haftada ise Hoffenheim'e Almanya deplasmanda 3-1 yenilmişt. Bu önemli karşılaşma bu akşam saat 21.00'da TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Aynı zamanda bu bu mücadeleyi maç başladığı andan itibaren haberimiz üzerinden takip edebilceksiniz.