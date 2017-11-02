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Başakşehir Hoffenheim maçı saat kaçta,hangi kanalda,şifresiz mi ?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında Medipol Başakşehir, bu akşam saat 21.00’de Alman ekibi Hoffeheim ile sahasında mücadele edecek. Peki bu önemli mücadele saat kaçta,hangi kanalda. İşte ayrıntılar...

Başakşehir Hoffenheim maçı saat kaçta,hangi kanalda,şifresiz mi ?

02 Kasım 2017 11:12

Başakşehir Avrupa Ligi'nde bu akşam Alman temsilcisi  Hoffenheim ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, bu mücadelede grup aşamasındaki ilk galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Avrupa'da beklenenin altında başlayan, Başakşehir, grubun ilk maçında Bulgar ekibi Ludogorets’i ağırlarken, mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılmıştı. İkinci mücadelesine Portekiz deplasmanına çıkan turuncu-lacivertliler, Braga’dan 2-1 mağlup ayrıldı. Başakşehir, 3. haftada ise Hoffenheim'e Almanya deplasmanda 3-1 yenilmişt. Bu önemli karşılaşma bu akşam saat 21.00'da TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Aynı zamanda bu bu mücadeleyi maç başladığı andan itibaren haberimiz üzerinden takip edebilceksiniz.

Etiketler: Başakşehir Hoffenheim, trt 1 canlı

 

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