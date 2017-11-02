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Başakşehir Hoffenheim maçı şifresiz veren kanallar hangileri?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4.maçında Başakşehir bu akşam evinde Hoffenheim ile karşı karşıya geliyor. Peki Başakşehir Hoffenheim maçı şifresiz, canlı nasıl izlenir? Başakşehir Hoffenheim maçı şifresiz veren kanallar hangileri? İşte detaylar...

Başakşehir Hoffenheim maçı şifresiz veren kanallar hangileri?

02 Kasım 2017 16:29

Başakşehir Hoffenheim maçına haberimizin detaylarından rahatça ulaşabilirsiniz, canlı anlatımlar, maçın geniş özeti maç sonrasında sizlerle buluşacak. Peki şifresiz ve canlı olarak Başakşehir ve Hoffenheim maçı nasıl izlenir? Hepsi ve daha fazlası bu haberimizde yer alıyor.

Başakşehir Hoffenheim karşılaşmasını şifresiz verecek kanallar

Başakşehir’in Hoffenheim'ı konuk edeceği dev derbiyi bu akşam İtalya'dan Sky Calcio 2, İngiltere'den Sky Sports 1, Portekiz'den Sport TV1, Güney Afrika'dan SupérSport 3, Yunan Nova Sports 3, Romanya'dan Digi Sport 1, Sırbistan'dan Aréna Sport 4, Fransa'dan béIN Sports FR, Rusya'dan NTV Plus Futbol 2, Polonya'dan C+ Family, Arnavutluk'tan HD SupérSport 4 HD, Avusturya'dan SRF Zwéi, İsrail'den TVé La 1 5 SPORT, Almanya'dan HD Sky Sport 5, Güney Amerika'da béIN Sports 1 ve Brezilya'dan Sports TV yayınlayacak.
 

Etiketler: Başakşehir Hoffenheim, Başakşehir Hoffenheim şifresiz izle

 

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