Başakşehir ile Karabükspor 12. randevuda

Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, yarın Karabükspor'u ağırlayacak. Maç eksiğiyle Galatasaray'ın iki puan gerisinde 2. sırada yer alan turuncu-lacivertliler, bu müsabakadan galibiyetle ayrılarak liderliği geri almak istiyor. 9 puanla ligin sonunda yer alan Karabük temsilcisi ise İstanbul'da sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.

Galibiyetlerde eşitlik var

Başakşehir ile Karabükspor, ligde şu ana kadar 11 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde iki takımın da 3'er galibiyeti bulunuyor. 5 maçta ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı.

Attamah cezalı Clichy sınırda

Geçtiğimiz hafta Bursa deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Attamah, bu mücadelede forma giyemeyecek. Gael Clichy ise Karabükspor karşısında kart görmesi halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak olan Konyaspor maçında sahadaki yerini alamayacak.

Düdük Barış Şimşek'te

Yarın 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Barış Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Mehmet Metin yapacak.

Uygar Aydın