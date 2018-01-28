Diğer
Kategoriler

Başakşehir ile Karabükspor 12. randevuda

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. İki takım bu mücadeleyle birlikte 12. randevularına çıkmış olacak.

Başakşehir ile Karabükspor 12. randevuda

28 Ocak 2018 11:58

Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, yarın Karabükspor'u ağırlayacak. Maç eksiğiyle Galatasaray'ın iki puan gerisinde 2. sırada yer alan turuncu-lacivertliler, bu müsabakadan galibiyetle ayrılarak liderliği geri almak istiyor. 9 puanla ligin sonunda yer alan Karabük temsilcisi ise İstanbul'da sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.

Galibiyetlerde eşitlik var

Başakşehir ile Karabükspor, ligde şu ana kadar 11 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde iki takımın da 3'er galibiyeti bulunuyor. 5 maçta ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı.

Attamah cezalı Clichy sınırda

Geçtiğimiz hafta Bursa deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Attamah, bu mücadelede forma giyemeyecek. Gael Clichy ise Karabükspor karşısında kart görmesi halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak olan Konyaspor maçında sahadaki yerini alamayacak.

Düdük Barış Şimşek'te

Yarın 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Barış Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Mehmet Metin yapacak.

Uygar Aydın

Etiketler: Başakşehir

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç