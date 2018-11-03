İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehir kalesi geçilmiyor

Başakşehir kalesi geçilmiyor
Başakşehir kalesi geçilmiyor

Bu sezon Süper Lig’de sadece 4 gol yiyen M. Başakşehir, Beşiktaş maçında da kalesini gole kapadı. Turuncu-lacivertliler, ayrıca ligde üst üste 4., toplamda da 8. karşılaşmada gol yemedi.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Başakşehir'in kalesini yine gol görmedi. Mücadeleyi 1-0 kazanan turuncu-lacivertliler, bu sezon ligde kalesini gole kapatmış durumda bulunuyor. Ligde geride kalan 11 haftada kalesinde sadece 4 gol gören Başakşehir, ligin en az gol yiyen takımı. Başakşehir ayrıca Beşiktaş karşısında da gol yemeyerek ligde son 4 lig maçında da kalesini gole kapatmış oldu.
Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'de 11 müsabakanın 7'sinde de rakiplerine gol şansı tanımadı. 

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.