Başakşehir kalesi geçilmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Başakşehir'in kalesini yine gol görmedi. Mücadeleyi 1-0 kazanan turuncu-lacivertliler, bu sezon ligde kalesini gole kapatmış durumda bulunuyor. Ligde geride kalan 11 haftada kalesinde sadece 4 gol gören Başakşehir, ligin en az gol yiyen takımı. Başakşehir ayrıca Beşiktaş karşısında da gol yemeyerek ligde son 4 lig maçında da kalesini gole kapatmış oldu.

Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'de 11 müsabakanın 7'sinde de rakiplerine gol şansı tanımadı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

