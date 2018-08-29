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Başakşehir, Karim Hafez’i kadrosuna kattı

Başakşehir, Mısırlı sol bek oyuncusu Karim Hafez’i satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Başakşehir, Karim Hafezi kadrosuna kattı

29 Ağustos 2018 17:19

Başakşehir’den sol bek takviyesi geldi. Turuncu-lacivertliler, Mısır 2. Ligi ekiplerinden Wadi Degla’da forma giyen Karim Hafez’i satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Başakşehir resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Karim Hafez ve kulübü Wadi Degla ile yapılan görüşmeler sonucunda, Mısırlı futbolcu satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralandı. Geçen sezon Fransa 2. Lig ekiplerinden Lens’te forma giyen Karim Hafez’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
22 yaşındaki futbolcunun hafta içinde İstanbul’a gelerek yeni takımına imza atması bekleniyor.  

 

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