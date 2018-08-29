Başakşehir, Karim Hafez’i kadrosuna kattı

Başakşehir’den sol bek takviyesi geldi. Turuncu-lacivertliler, Mısır 2. Ligi ekiplerinden Wadi Degla’da forma giyen Karim Hafez’i satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Başakşehir resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Karim Hafez ve kulübü Wadi Degla ile yapılan görüşmeler sonucunda, Mısırlı futbolcu satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralandı. Geçen sezon Fransa 2. Lig ekiplerinden Lens’te forma giyen Karim Hafez’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

22 yaşındaki futbolcunun hafta içinde İstanbul’a gelerek yeni takımına imza atması bekleniyor.