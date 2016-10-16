Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Medipol Başakşehir, evinde karşılaştığı Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada orta sahada topla buluşan Meha’nın rakibini geçerek kaleyi karşıdan gören bir noktadan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

26. dakikada Mossoro’nın sağ kanattan son çizgiye inip ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Mehmet Batdal’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

37. dakikada Skubic’in sağ kanattan ortasında ceza sahasında bulunan Rangelov’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cengiz’in vuruşunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

73. dakikada Emre’nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Bekir’in kafa vuruşu dışarı gitti.

77. dakikada Visca’nın sağ taraftan ortasında ceza yayı üzerinde yaşanan karambol sonucunda topu önünde bulan Mehmet Batdal’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

79. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Ömer Ali’nin vuruşunda kaleci Volkan Babacan’dan dönen top yine Ömer Ali’nin önünde kaldı. Onun pasında ise topu alan Bajic meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Uğur xx (Doka dk. 66 x), Yalçın xx, Bekir xx, Eren xx, Mahmut xx, Emre xx, Mossoro xx (Napoleoni dk. 74 x), Visca xx, Cengiz xx (Mustafa dk. 82 ?), Mehmet Batdal xx

Yedekler: Ufuk, Ferhat, Hakan, Holmen

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ali xx, Skubic xx, Volkan Fındıklı xx, Mehmet Uslu xx, Ali Çamdalı xx, Abdülkerim xx, Ömer Ali xx (Johnson dk. 82 ?), Alban xx, Halil İbrahim xx (Bajic dk. 72 x), Rangelov xx (Milosovic dk. 72 x)

Yedekler: Kaya, Douglas, Selim, Hadziahmetovic

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Mehmet Batdal (dk. 77) (Medipol Bşakşehir), Bajic (dk. 79) (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Uğur, Emre, Bekir, Doka (Medipol Başakşehir), Ali Çamdalı, Skubic (Atiker Konyaspor)

Oğuzhan Ort