Başakşehir-Sevilla maçı İdman TV canlı şifresiz izle| Başakşehir-Sevilla hangi kanallarda şifresiz

İlk kez Devler Arenasında mücadele edecek Turuncu-Lacivertliler, Play-Off turunda zor bir kura çekti ve İspanyol devi Sevilla ile eşleşti. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler merakla Başakşehir-Sevilla maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt bulmaya çalışıyor.

Başakşehir, Sevilla ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi Play-Off müsabakasında gruplara katılmanın mücadelesini verecek. Avrupa'nın en kulüp bazında en prestijli turnuvasına ilk kez katılan ve mücadeleye 3. Ön Eleme Turundan başlayan İstanbul Başakşehir, bu turda Belçika'nın önemli takımlarından Club Brugge'ü eleyerek adını Play-Off turuna yazdırdı ancak şimdi Turuncu-Beyazlıların işi daha zor. Bu kez İspanyol futbolunun en önemli temsilcilerinden biri olan Sevilla'nın rakibi olan Medipol Başakşehir'in nasıl bir futbol ortaya koyacağı ve turu geçip geçemeyeceği merak ediliyor.

BAŞAKŞEHİR-SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir sahasında İspanya futbolunun önemli temsilcilerinden Sevilla'yı konuk edecek. İstanbul'da 3. İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin yönetecek. Bu kritik karşılaşmada Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Cyril Gringore yapacak. Maçın dördüncü ilave hakemi ise Hicham Zakrani olacak. 16 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21.45'te oynanacak Başakşehir-Sevilla maçı Tivibu Spor 2 kanallarından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Clichy, Epureanu, Attamah, Caiçara,- Emre Belözoğlu(Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir,- Visca, Mossoro,Elia,- Adebayor

Sevilla: Rico,- Sébastien Corchia, Simon Kjaer, Sergio Escudero, Gabriel Mercado, Krohn-Dehli, N'Zonzi, Jesus Navas, Banega, Nolito,- Ben Yedder

KARŞILAŞMAYA FRANSIZ HAKEM

Başakşehir - Sevilla karşılaşmasını Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek.

İşte Başakşehir Sevilla maçını şifresiz veren uydu kanalları!

Uluslararası Sport 24

İrlanda BT Sport Live Streaming, BT Sport ESPN

İtalya Premium Calcio 1, Premium Play

Arnavutluk Tring Sport 4, K-SPORT 2

Azerbaycan Idman TV

İDMAN TV FREKANSLARI

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6

Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İnternetten izlemek için: http://www.idmantv.az/

Belçika Proximus 11+

Bosna Hersek Arena Sport 4, Klik SPORT

Brezilya Esporte Interativo 2

Burkina Faso SuperSport 6 Africa

Burundi SuperSport 6 Africa

Kamerun SuperSport 6 Africa

Avusturya Sky Sport 1 HD, Sky Sport 4/HD, Sky Go Deutschland

SKY SPORT 5 FREKANSI

Uydu Adı: Astra 1M

Frekansı:12.304

Sembol:27500

Fec :9/10

Polarizasyon: (V) Dikey

İnternetten izlemek için: http://www.skysports.com/watch/sky-sports-5

Kanada RDS 2, TSN1, RDS GO, TSN GO

Orta Afrika Cumhuriyeti SuperSport 6 Africa

Çin LeTV, CCTV 5+ VIP, Sina Sports, QQ Sports Live

Hırvatistan Klik SPORT, Arena Sport 4

Curacao FOX Play Latin America

Güney Kıbrıs Cytavision Live, Cytavision Sports 3

Çek Cumhuriyeti Digi Sport 4

Danimarka TV3+ HD, Viaplay Denmark

Estonya Viasat Sport Baltic

Finlandiya Viaplay Finland

Honduras FOX Play Latin America

Macaristan Sport 2 Hungary

Japonya Sukachan 0, SKY PerfecTV LIVE

Kosova K-SPORT 2

Makedonya Arena Sport 4 Serbia, Klik SPORT

Myanmar Skynet Myanmar

Namibya SuperSport 6 Africa

Nepal SONY TEN 1 HD, SONY TEN 1

Hollanda Ziggo Sport, Ziggo Sport Racing

Norveç Viasat Sport Norway, Viaplay Norway

Portekiz Sport TV2

Romanya Dolce Sport 2

İsveç Viaplay Sweden, Viasat Fotboll / HD

İsviçre Sky Sports 1 Switzerland, TeleClub Sport Live

Türkiye Idman TV, Tivibu Spor 2

Birleşik Krallık BT Sport Live Streaming, BT Sport ESPN

İDMAN TV FREKANSI NASIL AYARLANIR?

İdman TV üzerinden Napoli Beşiktaş maçını şifresiz ve canlı yayınla izlemek için uydu frekansını ayarlamanız gerekiyor. Uydu frekansı nasıl ayarlanır diyorsanız işte 8 adımda yapmanız gerekenler;

1. Adım: Ana menüye girebilmek için; uzaktan kumandanızda 'MENÜ' veya 'SETUP' yazan düğmeye basınız.

2. Adım: Uydu alıcısı marka modeline göre; 'KANAL ARAMA' , 'MANUEL ARAMA' , 'KANAL EKLEME' , 'EL İLE ARAMA' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip 'OK' e basınız.

3. Adım: Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre; 'TP FREKANSI' , 'ALIŞ FREKANSI' , 'FREKANS' , 'UYDU FREKANSI' seçeneklerinden biri belirecektir, YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak İdman TV yeni frekansı olan '11168' değerini girin.

4. Adım: Yine aynı ekranda 'SEMBOL ORANI' yada 'SYMBOL RATE' değeri olacaktır. YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak '20400' girin..

5. Adım: Yine aynı ekranda bulunan ve 'POLARIZASYON' yada 'POL' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ-SOL ok tuşlarıyla 'H-Yatay' olacak şekilde değiştirin.

6. Adım: Yine aynı ekranda bulunan 'FEC' değerini değiştirmek için YUKARI-AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ-SOL ok tuşlarıyla '5/6' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.

7. Adım: Son olarak 'OK' tuşuna basarak İdman TV yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen 'ARAMA BAŞLAT' yada 'TP ARA' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.

8. Adım: Arama işlemi tamamlandıktan sonra Uydu Alıcısı yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir.