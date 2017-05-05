Başakşehir son dakikada kazandı: Zirvede rekabet kızıştı

Maçtan dakikalar
14. dakikada Mbılla’nın sağ kanattan ceza sahası penaltı noktasına ortaladığı topta Deniz Kadah’ın kafa vuruşunda top kaleci Volkan’da kaldı.
16. dakikada sağ kanattan Visca’nın ortasında Cengiz’in kafa vuruşunda top az fakla yandan auta gitti.
19. dakikada Sandro’nun uzun pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Celutska’nın şutu kalecide kaldı.
26. dakikada Adebayor, sol kanattan taşıdığı topla ceza sahası çizgisine iner inmez kestiği ortayı müsait pozisyonda Cengiz üstten auta attı.
29. dakikada İrfa Can’ın pasında topla buluşan Visca’nın ceza sahası dışından sert şutu üstten auta gitti.
35. dakikada kullanılan korner atışında defansın ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topu önünde bulan Adebayor’un gelişine sert şutunu kaleci son anda çıkardı.
37. dakikada Adebayor’un ceza sahası sağ çaprazından sert şutu kalecide kaldı.
58. dakikada Mbilla’nın ceza sahası sol çaprazından sert şutu kaleci Volkan’da kaldı.
69. dakikada ceza sahası sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emre’nin şutunu kaleci Ferhat kornere çeldi.
89. dakikada sol çaprazdan kale arka direğine doğru Emre’nin ortasında Napoleonı’nın gelişine sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
90+2. dakikada ceza sahası çağ çaprazda topla buluşan El Kabir’in sert şutu kaleci Volkan’da kaldı.
Stat: Antalya
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Mehmet Cem Satman xx, Kerem Ersoy xx
Antalyasppor: Ferhat Kaplan xx, Celustka xx (Chico dk. 70 x), Salih x, Diego Angelo xx, Ramon Motta xx, Charles x, Sandro x (Zeki dk. 87 ?), Deniz x, El Kabir xx, Mbilla x (Yekta dk. 60 x), Samuel Eto’o x
Yedekler: Fornezzi, Sakıb, Danilo, Serdar
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Medipol Başakşehir: Volkan xx Uğur xx, Bekir xx, Attamah xx, Epureanu xx, Eren xx, Emre Belözoğlu xxx, Visca xxx (Napoleonı dk. 87 x), İrfan Can xx (Holmen dk. 69 x), Cengiz xx (Mustafa dk. 77 x), Adebayor xx
Yedekler: Faruk, Ferhat Öztorun, Hakan, Holmen, Alparslan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Napoleoni (dk. 89) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Uğur, Eren (Medipol Başakşehir), Mbilla, Yekta, Deniz Kadah, Sandro, Zeki (Antalyaspor)
İsa Akar-Cafer Eser