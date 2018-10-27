Başakşehir, tek golle zirveye

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı Başakşehir tek golle kazandı. İstanbul ekibine 3 puanı getiren golü 60. dakikada Bajic kaydetti.
Bu sonucun ardından Başakşehir, maç fazlasıyla Süper Lig'de liderliğe yükseldi.
Arda 176 gün sonra sahada
Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncularından Arda Turan, 176 gün aradan sonra sahaya çıktı.
10 maçlık cezasının bitmesiyle geçtiğimiz hafta Kayserispor maçı kadrosunda yer alan Arda Turan, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında bugün deplasmanda oynanan Atiker Konyaspor müsabakasında şans buldu. Karşılaşmaya yedek başlayan Arda Turan, 83. dakikada Kerim Frei'in yerine oyuna dahil oldu.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Atiker Konyapsor'un atağında Jahovic'in pasında topla buluşan Traore'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak dışarı çıktı.
25. dakikada Edin Visca'nın ceza sahası içinden sert şutunda top savunmaya çarparak az farkla auta gitti.
35. dakikada Bajic'in ceza sahası dışından kaleyi karşısına alıp yaptığı vuruşta top kaleci Serkan'da kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
59. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında ceza sahası içinde Kerim Frei'in verdiği pasla buluşan Bajic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
69. dakikada Konyaspor'un atağında topla buluşan Yatabare'nin sert şutunu kaleci Mert topu kornere gönderdi.
75. dakikada Konyaspor'un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta topun başına Jahovic geçti. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
81. dakikada ceza sahası içerisinde sol çaprazdan Visca'nın şutunda top kaleci Serkan'da kaldı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık
Atiker Konyaspor: Serkan, Diagne, Jonsson, Jevtovic (Vedat Bora dk. 70), Yatabare ( Mücahit dk. 75), Jahovic, Milosevic, Traore (Fofana dk. 63), Uğur, Ferhat, Skubic
Yedekler: Ertuğrul, Volkan, Ali, Selim, Amir, Moke, Opanasenko
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Medipol Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Visca, Marcio Da Costa (Jojic dk. 69), Bajic, İrfan (Soner dk. 76), Mahmut, Trindade, Kerim (Arda dk. 83 ?), Uğur
Yedekler: Volkan Babacan, Attamah, Napoleoni, Karim, Gökhan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Bajic (dk. 59) (Medipol Başakşehir)
Sarı kart: Diagne (Atiker Konyaspor)