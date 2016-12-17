Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Başakşehir, Trabzon'u tek golle geçti

Başakşehir, Trabzon'u tek golle geçti

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor’u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Başakşehir, Trabzonu tek golle geçti

17 Aralık 2016 18:07

Spor Toto Süper Lig (Maç sonucu) Medipol Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 0 

Maçtan dakikalar 

10. dakikada Onazi’nin pasıyla ceza sahası çizgisinin gerisinde topla buluşan Mehmet Ekici’nin yerden sert vuruşunda top Volkan Babacan’da kaldı.

12. dakikada sağ kanattan Mossoro’nun ortaladığı topa altıpasta iyi yükselen Visca’nın kafa vuruşunda kaleci Onur topu son anda oyun alanına çeldi.

26. dakikada sağ kanattan Emre Belözoğlu’nun kullandığı köşe vuruşunda savunmada Uğur Demirok’un kafa vuruşunda top yükselerek direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Altıpasa düşen topu önünde bulan Mehmet Batdal’ın gelişine vuruşunda kaleci Onur’un yüzüne çarpan top kornere gitti.

46. dakikada N’Doye’nin pasıyla topla buluşan Okay Yokuşlu'nun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Volkan topu son anda kontrol etti.

63. dakikada Epureanu’nun uzun pasıyla defansın arkasına sarkan Visca’nın ayak üstü vuruşunda top kaleci Onur’un üzerinden ağlarla buluştu. 1-0

74. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında Castillo’nun plase vuruşunda top üstten dışarı gitti.

88. dakikada sol kanattan Castillo’nun ortaladığı topu Abdulkadir ceza sahası içine indirdi. Mehmet Ekici’nin topa gelişine vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak geri döndü.

90. dakikada sağ kanattan Mehmet Ekici’nin ortaladığı topa arka direkte N’Doye’nin kafa vuruşu kaleci Volkan’da kaldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Halis Özkahya xxx, Mustafa Emre Eyisoy xxx, Ceyhun Sesigüzel xxx
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Bekir İrtegün xx, Yalçın Ayhan xx, Epureanu xx, Eren Albayrak xx, Visca xx (Napoleoni dk. 90+3 ?), Attamah xx, Emre Belözoğlu xx, Cengiz Ünder xx (Doka dk. 80 x), Mossoro xx (Holmen dk. 80 x), Mehmet Batdal xx
Yedekler: Ufuk Ceylan, Ferhat Öztorun, Cenk Ahmet Alkılıç, Chicalleshi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Trabzonspor: Onur Kıvrak xx, Akakpo xx (Abdülkadir dk. 82 ?), Uğur Demirok xx, Mustafa Yumlu xx, Mustafa Akbaş xx, Bero xx, Onazi xx, Okay xx, Yusuf Erdoğan xx (Castillo dk. 67 x), Mehmet Ekici xx, N’Doye x
Yedekler: Estaban, Güray Vural, Muhammet Demir, İbanez, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Edin Visca (dk. 63) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Bero (Trabzonspor), Onazi (Trabzonspor) 

Uygar Aydın 

Etiketler: Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç