Başakşehir Yeni Malatyaspor canlı izle şifresiz anlatım (Bein Sports Lig TV)

Başakşehir Yeni Malatyaspor şifresiz canlı izle ! Bu akşam oynanacak olan karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Başakşehir Yeni Malatyaspor şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son 27 maçta 17 galibiyet,5 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 56 ikinci sırada yer alan Başakşehir, oynadığı son 27 karşılaşmada 10 galibiyet,7 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 37 puanla 9.sırada bulunan Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Başakşehir Yeni Malatyaspormaçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz.Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

E.Y. Malatyaspor, M. Başakşehir’i yenerek, sıralamada ilk 5’e girmek istiyor

Yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu müsabakayı kazanarak ligi ilk 5 takım arasında tamamlamak istiyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de 28. haftanın açılış maçında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının Malatya’daki hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a gitti.

Saat 14.00’de Nurettin Soykan Tesislerinde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Godson Azubuike katılmadı. Azubuike’nin yarın oynanacak Medipol Başakşehir müsabakasında forma giyemeyeceği belirtildi. Antrenman öncesi futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, puan yada puanlar almaları gereken bir maça çıktıklarını belirterek, herkesten daha fazla özveri göstermesini istedi.Taktik ağırlıklı çift kale maç şeklinde geçen antrenman, kanat organizasyonlarıyla son buldu.

Sarı-kırmızılılar antrenmanın ardından akşam uçağıyla İstanbul’a gitti. Yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de oynanacak Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasını Barış Şimşek yönetecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Adebayor ve Mevlit Erdinç’in attığı gollerle Başakşehir 2-0 kazanmıştı.

Başakşehir Yeni Malatyaspor nasıl canlı izlenir?

Başakşehir Yeni Malatyaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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Evkur Yeni Malatyaspor hedef büyüttü

Evkur Yeni Malatyaspor’un tecrübeli oyuncusu Adem Büyük, takımın hedefiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Kazandığımız takdirde hedefimiz bambaşka olabilir. 44 değil hatta 48 puanı yakalayabiliriz” dedi.

Sarı-kırmızılı takımın iki başarılı ismi Adem Büyük ve geçen hafta Gençlerbirliği maçında oyuna sonradan girerek 2 gol birden atan Brezilyalı Gilberto, Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dış etkenler ve hakem hatalarından kaynaklı puan kayıpları yaşamasalardı bugün daha yukarılarda olabileceklerini belirten Adem, “Kazanmamız gereken maçta galip geldiğimiz için mutluyuz. Rakibin durumu bizi ilgilendirmiyordu. İster küme düşme hattında olsun ister şampiyonluk yarışında olsun biz sahaya çıkıp işimizi yapmak zorundayız. Kazanmayı isteyen kişiliğim sayesinde oynadığım takımlarda çok rahat pozisyondayken bile hiçbir zaman rahatlamadım. Yeni Malatyaspor’da buna çok ihtiyacımız var. Gençlerbirliği galibiyetiyle birlikte gözümüzü yukarılara çevirdik. Alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz. Çünkü oynadığımız oyunla bunu hak ediyoruz. Kayıp ettiğimiz çok ucuz puanlar var. Gerek bizim yaptığımız hatalardan gerek dış etkenlerden gelen hatalardan dolayı belki daha yukarılarda olabilirdik” dedi.

“İşimizi düzgün yapmamız gerekiyor”

Başakşehir maçına galibiyet için çıkacaklarını belirten Adem, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi çok daha zor bir maça çıkacağız. Onların da şampiyonluk yarışı var. İyi ve kaliteli bir ekibe karşı mücadele edeceğiz. Ama onlara karşı ligin ilk yarısında oynadığımız maçı atlamamamız gerekiyor. Biz onlardan çok daha üstün, pozisyona girerek maçı kayıp ettik. Yakaladığımız pozisyonları atabilseydik biz kazanacaktık. Şehir ve taraftar olarak ümitsizliğe kapılmanın gereği yok. İlk maçta onlara karşı neler yapabileceğimizi gösterdik. Yine aynı şekilde olacak. Başakşehir maçından ümitliyim, puan ya da puanlarla döneceğimizi düşünüyorum. Çünkü onlar bizden daha stresli olacaklar. Onlar bizim şu anda rahatladığımızı düşünüp puan kaybı yaşayabileceğimizi düşünebilirler. Doğru da düşünüyorlar. Çünkü karşılarında öyle yumuşak bir takım olmayacak. Kesinlikle karşılarına puan almak için çıkacağız. Hazırlıklarımız bu yönde devam ediyor. Umarım oradan 3 puanla döneriz. Kazanamıyorsanız da kaybetmememiz bizim için ileriki haftalar adına moral açısından çok önemli. Zor maçlarımız var. Kolay bir fikstürümüz yok. İki maç üst üste kayıp ettiler. Aşağıdaki takımların kazanmasıyla neler olabileceğini gördük. Bu bizim işimiz, işimizi düzgün yapmamız gerekiyor.”

“Kazandığımız takdirde hedefimiz bambaşka olabilir”

Kazanmaları gereken maçlarda puan kaybetmemeleri halinde bugün daha farklı bir yerde olabileceklerini belirten tecrübeli futbolcu, “Lige yeni çıkmış bir takım olarak hedef ilk başta ligde kalmaktır. Kazanmamız gereken maçları kazansaydık, başka hedefler de koyabilirdik. Ama şu anki durumda alabileceğimiz bütün puanları toplamak istiyoruz. Önümüzde 7 maç var, bunların hepsini kazanabilir miyiz? Gerçekçi olmak gerekirse 44 puanın üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Takım arkadaşlarımla özel konuşmalarımızda sürekli söylediğim şey şu, evet bizden kaliteli ekipler olabilir ama mücadele ve kavga etmeyi savaşmayı öğrendiğimiz zaman her maçı kazanabiliriz. Her maçın önemi farklı olduğu için o maçı kazandığımızda nerelere gelebileceğimizi sürekli anlatıyoruz. O karşılaşmalardan bir tanesini oynayacağız. Kazandığımız takdirde hedefimiz bambaşka olabilir. 44 değil hatta 48 puanı yakalayabiliriz. Taraftarımıza ve takımımıza güveniyorum. Bizi desteklesinler, umarım bizden desteklerini esirgemezler. Biz de onlara layık olmaya çalışırız” şeklinde konuştu.

Gilberto: “Gol atmaya devam edeceğim”

Brezilyalı golcü futbolcu Gilberto ise gollerine devam edebilmek için çok çalışacağını söyledi. Gilberto, “Takım olarak çıkış arıyorduk. Bunu Gençlerbirliği galibiyetiyle bulduğumuz için sevinçliyiz. Takım arkadaşlarım ve ben bu durumdan çok mutluyuz. Gol atmam için çok çalıştığımı öncelikle herkesin bilmesi gerekiyor. Buraya gelmeden önce futboldan biraz uzak kalmıştım. Fiziksel olarak üstüne koydukça her şeyin kendi adıma daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabii gol atmaya devam edeceğim. Bunun için daha da çok çalışacağım. Her şeyden önce arkadaşlarıma yardım etmekten çok mutluyum. Şu anda tek düşüncem Yeni Malatyaspor’un başarısıdır. Sezon sonu geldiğinde bazı şeyler daha da netleşmiş olacaktır. Malatya’da yaşamaktan çok mutluyum. Elimden geldiğince burada çok fazla gol atmak istiyorum” diye konuştu.

